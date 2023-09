Mauro Corona, da giovane era tutto muscoli e fisico statuario: sembrava un top model

Mauro Corona, lo avete mai visto da giovane? Tutto muscoli e fisico statuario. Un altro!

Oggi è un personaggio mediatico e televisivo a tuttotondo Mauro Corona. E lo è in nome della sua ragguardevole schiettezza e del suo carattere particolare e a tratti fumantino. Lo abbiamo ritrovato alla corte della sua cara amica Bianca Berlinguer da lui chiamata affettuosamente Bianchina. E da allora lei si tiene stretto quel nomignolo.

I due sono grandi amici da vecchia data ma, nonostante ciò, non sono mancate nemmeno le fortissime diatribe tra di loro in diretta televisiva. In passato, per un certo periodo, dopo che lui l’aveva offesa, lei se l’era legata al dito. Così per un po’non l’abbiamo visto in collegamento a CartaBianca.

Successivamente è tornato e le ha chiesto scusa. E quest’anno rieccolo con lei a È Sempre CartaBianca che è approdato su Rete 4. La giornalista difatti da settembre è approdata dalla Rai alle Reti Mediaset per la grande gioia di Pier Silvio Berlusconi, Mauro dunque è tornato ad apparire in TV per la felicità dei suoi numerosi fan.

Mauro Corona, muscoloso e bellissimo da giovane

E fra di essi figura anche un’inquilina dell’attuale edizione del Grande Fratello. Stiamo parlando della splendida Giselda Torresan che è una grande amante della montagna e che ha definito lo stesso Corona il suo uomo ideale. E Alfonso Signorini le ha promesso nel corso della seconda puntata che prima o poi arriverà per una sorpresa il suo idolo.

Nel frattempo lui ha dato alle stampe una nuova opera letteraria che sarà un successo come tutte le altre. Il suo nome infatti oggi è legato perlopiù alla sua figura di valente scrittore oltre che, come detto in apertura, di uomo di spettacolo. Tuttavia lui rimane un eccellente alpinista e scultore. E ora una sua foto da giovane fa sognare le fan. Muscoloso e bellissimo. Un vero top model.

La foto amarcord che fa sognare

I capelli li portava sempre lunghi, ribelli e ricci, oltre che coperti dalla sua classica bandana. Tuttavia allora erano belli scuri. Lo sguardo fiero è lo stesso. I muscoli in tensione e la pelle ambrata creano un affascinante contrasto con le rocce e con la montagna che sta scalando. Impossibile è non rimanere incantati dallo scatto in questione.

In ogni caso di tanto in tanto lo sportivo sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram regala qualche chicca ai suoi estimatori condividendo fotografie dal sapore squisitamente amarcord. E infatti quella che vi proponiamo fa capolino proprio lì. Alcune rappresentano lui stesso da solo e da ragazzo mentre in altre lo vediamo insieme alle sue figlie.