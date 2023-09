Antonino Spinalbese, vuotato il sacco su Belen: è successo dopo la nascita della figlia | “Scappavo di casa perchè…”

Antonino Spinalbese, l’ex partecipante al GFVIP7, ha vuotato il sacco sulla sua ex Belen. Lui scappava di casa.

Esattamente un anno fa potevamo ammirare a tutte le ore del giorno e, per la verità, pure della notte, il bellissimo Antonino all’interno della Casa Più Spiata D’Italia. Tra l’altro il suo nome, insieme a quello di Elenoire Ferruzzi, è stato uno dei primi in assoluto, a essere pronunciati nel corso dell’estate 2022 tra i concorrenti.

E lui è stato additato fin da subito come tra i più interessanti per via della sua vita privata. Del resto non è da tutti essere stato per un periodo di tempo il compagno di una bellissima donna come Belen. Lei è talmente famosa che nel nostro Paese, dove tra l’altro è pure considerata una vera e propria diva, che non c’è nemmeno bisogno di aggiungere il suo cognome, per far capire di chi stiamo parlando.

I due hanno anche messo al mondo una splendida bambina di nome Luna Marì che vive con la sua celebre mamma e il fratello maggiore Santiago che di cognome fa Di Martino. Tra l’altro in tempi alquanto recenti i paparazzi, dopo che la Rodriguez si è di nuovo lasciata quest’estate con il marito, hanno pizzicato insieme i suoi tanto celebri ex.

Antonino Spinalbese, vuota il secco su Belen

Per entrambi lei nel corso di alcune sue seguitissime ospitate a Verissimo, ha speso parole al miele come genitori. Lo stesso ha fatto per la verità Stefano per lei in veste di mamma. Antonino, durante la sua permanenza al padre di tutto i reality, ha parlato spessissimo della sua figlia che è la luce dei suoi occhi.

Anche oggi la vede con una certa frequenza e non mancano sui Social, dove per altro è molto attivo, in sua compagnia per scatti e soprattutto video che diventano in men che non si dica virali. Fatto sta che a quanto pare lui non ha un bel ricordo del suo trascorso con la mamma della sua creatura. Lui ” scappava di casa“. La sua confessione e lui che vuota il sacco su Belen.

La sua confessione

” Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando”, ha svelato Antonino lo scorso anno innanzi alle telecamere che poi però hanno staccato prontamente l’inquadratura su di lui per andare altrove. In ogni caso i telespettatori sono anche riusciti ad ascoltare altro.

Difatti poco dopo Spinalbese, per rincarare la dose, ha aggiunto: ” Dopo quello che è successo, se non fossi diventato padre, me ne sarei scappato all’estero“. E ciò in ogni caso non stupisce affatto dal momento che lui a sempre ribadito che Luna Marì sia davvero tutto per lui, oltre che il suo amore più grande.