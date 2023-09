Heidi, com’era prima di entrare al Gf: spunta la foto del 2016 | Irriconoscibile

Grande Fratello, avete mai visto la splendida Heidi prima di entrare nella Casa? Un’altra!

Il padre di tutti i reality è iniziato da una ventina di giorni ma fin dalla prima puntata, che è stata pure molto seguita, ha tenuto banco ovunque. Il fatto di aver voluto fare gareggiare concorrenti, che da quest’anno si chiamano inquilini, sia famosi sia sconosciuti, è risultato decisamente vincente.

Così come lo è stata l’idea di inserire, dopo tanti anni di assenza, il temutissimo tugurio. Ora sono già iniziate le prime cotte e tra le più corteggiate c’è da annoverare di certo la biondissima Heidi. Del resto la ragazza, poco più che ventenne, è un vero schianto. Anche senza un filo di trucco e con i capelli legati fa sognare ad occhi aperti.

E difatti, non appena ha messo piede all’interno della Casa Più Spiata D’Italia, ha infranto moltissimi cuori. Pazzo di lei è il macellaio Paolo, così come l’affascinante Vittorio, che è ancora una volta al televoto, è soprattutto Massimiliano Varrese. Anzi è stato proprio l’attore a dimostrare maggiore interesse nei suoi confronti.

Heidi, come era prima del GF

La ragazza se ne è accorta ma non ricambia il suo interesse, anche perché, come ha candidamente confessato nel Confessionale mentre si trovava in compagnia di alcune sue colleghe, lo trova troppo grande per lei. Diciamo che lo vedrebbe quasi come un padre. Lui non l’ha affatto presa bene ma ha comunque cercato di accusare il colpo.

Lei piace indubbiamente moltissimo ed è anche sicura di se e del fatto di piacere. E ciò pare che stia suscitando molta irritazione nei cuori e nelle menti delle telespettatrici che non amano particolarmente le vamp. Fatto sta che lei non va mai al televoto e ciò fa capire quanto sia amata dai suoi compagni di viaggio. Tuttavia lei è molto cambiata. L’avete mai vista prima della fama?

Lo scatto che viene dal passato

Dal passato è spuntata una sua fotografia risalente esattamente al 2016. Possiamo pertanto dire che era poco più che una bambina. A condividerla sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram è stata lei stessa. Già allora era molto bella ma chiaramente si trattava di una bellezza ancora acerba. Oggi ad essa ha aggiunto una femminilità pazzesca.

I capelli li porta sempre biondi, lunghissimi e lisci. Tuttavia non disegna nemmeno il mosso. Il make up è diventato più raffinato e glamour così come i suoi outfit che sono molto intriganti. Le sue lunghe e chilometriche gambe sono sovente messe in primo piano grazie al sapiente uso di minigonne e abitini corti che le stanno un incanto.