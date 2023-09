Pippo Baudo, la figlia è biondissima e tutta tatuata: non si può dire che siano due gocce d’acqua

Avete mai visto la figlia del celebre presentatori Pippo Baudo? Sono due gocce d’acqua, conosciamo e scopriamo qualcosa sulla sua vita.

Pippo Baudo classe ’36 è stato uno dei più grandi conduttori televisivi di tutti i tempi. Un uomo che ha fatto la storia della TV italiana, soprattutto della Rai e che ha segnato una vera epoca. Lui, insieme ad altri grandi dello spettacolo, con cui c’è sempre stato un dualismo sempre corretto.

Idealmete, in un olimpo composto di grandi presentatori lui ne sarebbe a capo, seguito da Mike Buongiorno, Maurizio Costanzo e Corrado. Insomma, non un uomo, ma una vera e propria leggenda.

Erano gli anni ’60, la TV era stata creata da poco e lui è diventato fin da subito uno dei volti più rappresentativi della rete nazione. I brevi, anzi brevissimi periodi in Mediaset non hanno avuto successo e forse per questo difficilmente se ne parla. Inutile elencare tutti i programmi di cui è stato al timone, sarebbe veramente una lista infinita.

5 sono state le compagne della sua vita, da cui ha avuto due figli, il maschio Alessandro e una femmina nata nel 1971 e che ora ha 52 anni e lo ha reso nonno di 2 gemelli.

La figlia di Pippo Baudo

Si chiama Tiziana e ha 53 anni. Come tutte le figlie femmine si dichiara follemente innamorata di suo papà. Frutto del matrimonio di Baudo con Angela Lippi, è la secondogenita del conduttore e ha 8 anni di differenza con suo fratello Alessandro.

Una donna molto riservata di cui è anche difficile trovare delle foto sul web. A sua detta ha seguito le orme del papà e infatti, forse non tutti sanno che anche Tiziana lavora nel mondo dello spettacolo e il suo lavoro le offre molte soddisfazioni.

Cosa fa Tiziana Baudo

Biondissima Tiziana Baudo, nonostante i numerosi tatuaggi, assomiglia molto al suo papà e ne ha voluto anche seguire l’esempio. La donna fa parte del mondo dello spettacolo, anche se agisce da dietro le quinte occupandosi delle pubbliche relazioni.

Molte legata ai suoi genitori, Tiziana è una donna estremamente riservata, non utilizza i social e difficilmente si riesce a farle rilasciare qualche intervista. Oltre al suo lavoro, si sa che è una dolce mamma di due gemelli Nicholas e Nicole.