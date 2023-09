Terra Amara, arrivano le ultime notizie dalla Turchia: chi è davvero Fikret | Scottante verità

Anticipazioni Terra Amara, dalla Turchia arrivano indiscrezioni in merito alla fiction, Fikret verrà allo scoperto.

Buone notizie per gli amanti della fiction Terra Amara. La serie TV che arriva dalla Turchia ha fatto innamorare migliaia di telespettatori italiani che seguono appassionati le vicende dei suoi protagonisti.

Sappiamo bene quanto, negli ultimi mesi le fiction che arrivano dalla Turchia abbiamo avuto in grande successo. Dopo quelle di produzione spagnola che tanto avevano appassionato il pubblico, adesso si va in Turchia.

Ebbene, per gli appassionati del genere, Terra Amara resta una delle migliori fiction prodotte fino a questo momento, con una trama avvincente che tiene i telespettatori incollati alla TV, puntali ad ogni singola puntata. Proprio nelle scorse ore sono arrivate delle anticipazioni veramente succulente. Fikret Fedeli è arrivato a Cukurova dicendo di essere il nipote di Ali Rahmet ma nessuno gli crede, ma la verità sta per essere svelata.

Allerta spoiler per tutti gli appassionati del genere, di seguito vi sveleremo quello che potrete vedere nelle prossime puntate di Terra Amara. Vi consigliamo di non perdervi nemmeno una puntata della fiction di produzione turca che già molti record di ascolti ha battuto.

Il sospetto

Fikret è arrivato in maniera improvvisa e non sono pochi i dubbi che ha lasciato negli animi degli abitanti della cittadina turca. la prima a dubitare di lui è Behice che non crede che lui sia il nipote di Ali Rahmet come lui stesso addorma. Convinta che non sia possibile provare una parentela reale dopo 30 anni.

Ali però crederà all’uomo e lo accoglierà in casa alimentando la crisi tra Mujgan e suo marito Yilmaz che è da sempre innamorato di Zuleyha. Ma quando Yilmaz muore in un tragico incidente Fikret si fa avanti con sua moglie infastidendo ancora di più Behice.

La verità viene a galla

La morte di Yilmaz ha sconvolto Zuleyha, Demir annuncia di volerle donare metà delle azioni di sua mamma Hunkar defunta e questo manda su tutte le furie Fikret, che non sembra essere riuscito nel suo intento.

Ma uno scottante segreto viene a galla, Fikret è figlio della cognata di Ali Rahmet ma non del fratello Musa, bensì di Adnan Yaman. Musa scoperta l’infedeltà della moglie la cacciò di casa insieme al figlio costringendoli a vivere nella miseria. Quindi Demir è il fratello per cui ha sviluppato un odio profondo cresciuto nell’agio.