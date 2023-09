Uomini e Donne, coppia nata nel programma esplode: messe le valigie fuori la porta

La storica coppia del programma sembra aver preso la decisione di separarsi per sempre. I fan sono ancora increduli, ecco cosa è successo.

Uomini e Donne ad oggi resta uno dei format pensati da Maria De Filippi che maggiormente piace al pubblico. Placa la voglia di gossip che ognuno di noi ha. Insomma, un programma che sfama l’indole da portinaia che alberga in ognuno di noi.

Un dating show di lunga data, che si credeva che, a seguito della bufera Berlusconi avrebbe cambiato i suoi protagonisti, che invece, al momento, sembrano rimanere sempre gli stessi, sempre saldi nella loro posizione.

Mentre il publico si gode i nuovi tronisti, su cui, in tutta sincerità, sono cadute critiche da ogni angolo del pubblico, ci pesano le vecchie coppie del programma a far parlare di loro. Chi segue lo show sa bene che non sono poche le coppie formatasi che da anni stanno ancora insieme e quando arriva la notizia della crisi di qualcuno di loro, la tristezza tra il pubblico, sembra salite smisuratamente.

Ebbene, dopo essersi abituati alla love story terminata tra Francesca del Taglia e Eugenio Colombo, ecco un’altra crisi servita su un piatto d’argento.

La storica coppia si lascia

Non ci volevamo credere nemmeno noi, sembrava che il loro amore fosse forte e intenso. Poco prima della presunta rottura i due avevano anche pubblicato un selfie di coppia. Insomma un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

La vicenda di cui stiamo parlando riguarda Elga Enardi e Diego Daddi. I due si erano conosciuti negli studi di Uomini e Donne, ma poi si sono fidanzati al di fuori, dopo che Marcello Fuentes aveva detto no a Elga e Diego aveva fatto altrettanto con la sua tronista. Tra i due sarebbe finita.

I post incriminati

Non ci sono notizie ufficiali, solo un paio di post social, uno in cui lei è in macchina con 2 dei loro 5 cani e scrive “Buongiorno, leggermente sconvolta ma forte. Sono appena tornata a casa, con Giulio e con Toy. La mia unica famiglia“.

L’altro invece, in cui immortala delle valige fuori casa “Riparto da qui con le ossa rotte e il cuore a pezzi“.