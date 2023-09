Sanremo, Amadeus ‘infiltrato’ al concerto di un super cantante: trattativa in corso per

Amadeus da infiltrato a un concerto di un cantante molto amato dal pubblico, che sia partita la missione Sanremo?

Amadeus anche quest’anno sarà al timone sia come direttore artistico che come conduttore del Festival di Sanremo. È stato chiaro e non ha nessuna intenzione di cambiare idea, questo per lui sarà l‘ultimo anno alla chermes sonora che lo impegno moltissimo, probabilmente troppo.

In effetti Sanremo non è solo una settimana, ma un intero anno o almeno molti mesi. Lo stesso presentatore racconta che in piena notte si sveglia per scrivere degli appunti per pensare alle novità da introdurre.

Qualche tempo fa, ad esempio, si era parlato di un Sanremo i cui i cantanti stessi si sarebbero presentati tra loro. Ovviamente sono voci che dovranno poi essere confermate, ma ci vuole ancora del tempo, staremo a vedere per quest’anno quali saranno le novità pensate dal grande conduttore.

Insomma, Amadeus sta già lavorando al suo Sanremo e secondo gli avvistamenti di qualche giorno fa, starebbe conteggiando uno cantante molto apprezzato dal pubblico, anche se ci si chiede se lo voglia come cantante in gara o come ospite. Ma scopriamo di chi si tratta.

Amadeus in missione segreta

Quando torna l’autunno e con lui i palinsesti della stagione televisiva, iniziano le prime curiosità nei confronti di quelli che saranno i partecipanti ai diversi format. Esattamente come il pubblico è curioso di sapere chi, ad esempio, entrerà nel programma di Milly Carlucci Ballando con le Stelle o chi si cimenterà con le imitazioni in Tali e Quali, lo è anche per Sanremo.

Perchè detto tra noi, un programma così importante sia per la musica che per la TV non lo si trova così facilmente e dopo il successo di Marco Mengoni lo scorso anno, ci si aspetta un livello ancora superiore.

Amadeus in missione

Gli ultimi avvistamenti di Amadeus sono all’Marrageddon, il festival organizzato dal cantante rap Marracash, dove sono stati inviati tutti i rapper più famosi della scena italiana.

Non sappiamo con precisione se il presentatore fosse là semplicemente per piacere, ma qualcuno vocifera che stia già lavorando al prossimo Sanremo e probabilmente sta corteggiando uno dei rapper più amati dal pubblico. Staremo a vedere se la missione è compiuta.