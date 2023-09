Amadeus, costretto a lasciarla andare: con la moglie è finita rapidamente | Chissà se è ‘colpa’ di Giovanna

Amadeus, da anni è felice con Giovanna, ma sapere per quale motivo ha lasciato la prima moglie? Da non credere.

Se parliamo di Amedeo Sebastiani, conosciuto da tutti gli italiani e dagli addetti ai lavori con il nomignolo Amadeus, ci stiamo chiaramente riferendo a un immenso professionista. Lui ha alle spalle tantissima gavetta che gli ha permesso di diventare il conduttore che noi oggi tutti quanti stimiamo e apprezziamo.

Tuttavia ha mosso i suoi primi passi nel mondo della radio che lui porta sempre nel cuore. Tantissime sono le conduzioni alle quali ha preso parte anche di programmi musicali come il mitico Festivalbar. E grazie anche al proprio lavoro ha conosciuto colui che è diventato uno dei suoi più grandi amici. Parliamo di Rosario Fiorello.

Ed è sempre tramite la sua professione che conobbe, ormai moltissimi anni fa, colei che poi è diventata la sua seconda moglie, nonché mamma del suo Josè. Stiamo ovviamente parlando della bellissima Giovanna Civitillo. La donna per crescere il figlio ha abbandonato per un po’ di tempo il lavoro. Da un paio di anni è tornata in TV in veste di inviata di svariate trasmissioni Rai.

Amadeus, perché è finita con la prima moglie

E lo ha fatto soprattutto nel periodo sanremese. Il marito tra l’altro a Febbraio sarà impegnato per la nota kermesse canora per la quinta e ultima volta consecutiva nel duplice quanto complesso ruolo di conduttore e di direttore artistico. E lei gli sarà ovviamente accanto. E la ritroveremo seduta in prima fila al Teatro Ariston, come ha fatto anche nel corso delle scorse edizioni.

Tuttavia Ama è stato già sposato con una bellissima donna con la quale ha messo al mondo la figlia primogenita Alice che non è in alcun modo interessata a seguire dal punto di vista professionale le orme paterne. Tra l’altra la ragazza ha uno splendido rapporto con Giovanna e con il fratellastro Josè. In ogni caso sapete perché è finita tra Amadeus e la sua prima moglie?

A dividerli non fu Giovanna

Cominciamo con il dire che la donna si chiama Marisa Di Martino. Quando erano ancora sposati, a quando pare lui conobbe Giovanna che svolgeva il ruolo di ballerina a L’Eredità. Lei era famosissima per la scossa e per i suoi meravigliosi balli. L’anno in cui il loro amore ha iniziato a fiorire era il lontano 2022.

Fatto sta che, come ha poi rivelato lo stesso nel corso di varie interviste, la frequentazione con lei non è avvenuta quando lui era ancora sposato. Dunque non si è potuto parlare di tradimento nei confronti di Marisa. Se tra loro era finita è perché il sentimento che li legava si stava affievolendo anche perché lui stava parecchio distante da casa per via del suo lavoro che lo vedeva sempre più impegnato.