Tina Cipollari, le nuove (rigide) regole imposte da Pier Silvio: lei usa uno stratagemma per ‘fregarlo’

Tina Cipollari nuove regole anche per lei imposte da Pier Silvio. Ecco che cosa può e non può più fare a Uomini e Donne.

Se pensiamo al noto dating show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, non possiamo non nominare i suoi storici opinionisti. E fra di essi figura la mitica Tina Cipollari. Nel corso dell’estate 2023 si era iniziato a sussurrare che lei potesse non essere più presente in studio. E tale voce è diventato molto forte dopo i vari cambiamenti che Pier Silvio Berlusconi ha messo in atto a Mediaset.

In poche parole i suoi numerosi estimatori temevano che lei potesse essere stata messa fuori dai giochi per via dei suoi modi un po’ coloriti di esprimersi e per le grandi diatribe che sovente ha fatto nascere. Fatto sta che lei, stanca del chiacchiericcio, ha sbottato sui Social sostenendo che erano solo sciocchezze. Anzi, ha pure promesso di essere più agguerrita che mai.

Tuttavia pare che, nonostante la sua promessa, fin dalle prime battute della nuova stagione abbia in qualche modo abbassato i toni. Fatto sta che è ancora presto per dire se riuscirà a tenere a lungo questo comportamento anche perché ad ora non è ancora successo nulla di particolarmente eclatante.

Tina Cipollari, cosa può e non può fare a Uomini e Donne

Fatto sta che già nel corso della primissima puntata lei ha parlato senza se e senza ma di bavaglio. E lo ha fatto quando Maria De Filippi l’ha frenata quando con le sue domande, alquanto incalzanti, stava mettendo alquanto in difficoltà un nuovo e affascinante cavaliere. In poche parole stava chiedendogli dei suoi guadagni.

E a quel punto alcuni telespettatori, soprattutto quelli della prima ora, hanno iniziato a sospettare che la Cipollari si riferisse ai freni che lei avrebbe ricevuto per svolgere ancora il suo operato a Uomini e Donne. Tuttavia è poco dopo che la vamp ha dato il meglio di se con un abile escamotage che ha fatto sorridere i più.

Pier Silvio la tiene monitorata e lei mette in atto il trucchetto

In poche parole per lanciare dei messaggi ad Antonino, il nuovo cavaliere pronto a corteggiare la splendida Gemma Galgani, ha incominciato a usare il labiale. E sui Social alcuni hanno iniziato a scherzare sul fatto che così l’accorto Pier Silvio che le parlava nell’auricolare che lei indossava, non poteva verificare i suoi speciali messaggi.

Ciò ha molto divertito i suoi fan che sanno quanto la loro beniamina sia arguta e ricca di grande iniziativa. E di certo con il passare delle registrazioni e della varie puntate della nuova stagione ovviamente ne penserà delle altre per divertire come si deve il grande pubblico di ogni età.