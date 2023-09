Alberto Matano, come ha reagito la madre al coming out: “Quando me l’ha detto…” | Comportamento da lacrime

Alberto Matano e la reazione di sua mamma quando ha saputo del suo coming out, sembra proprio che non se lo aspettasse.

Alberto matando non è solo un presentatore Rai, ma un vero e proprio punto fermo di una rete televisiva che aveva proprio il bisogno di trovare una nuova punta di diamante da tenere ben stretto nei suoi palinsesti.

Classe ’72 è un giornalista, prima ancora di essere un conduttore televisivo. Quando era ancora all’università ha iniziato a collaborare con l’Avvenire, nonostante il suo percorso di stino in Giurisprudenza, successivamente ha collaborato con un’agenzia televisiva Rete News a Montecitorio. Nel 1996 si diploma giornalista presso la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia.

Una lunga carriera da giornalista, prima di approderà a Unomattina Estate nel 2012 e da quel momento in aventi non sono mai mancati incarichi. Ad oggi sembra proprio che Matano sia l’avvenire della Rai e grandi volti della TV lo giudicano come un bravissimo presentatore, tanto che Mara Venier lo vorrebbe al suo posto a Domenica In.

Uomo garbato, non è passato inosservato il suo coming out, anche per via del grande fascino che Matano ha anche sulle donne.

Matano e un’intervista con sua mamma

Il settimanale Gente ha deciso di chiedere a Matano di prendere parte a un’intervista presso i loro uffici, per parlare di lui, della sua vita privata e dei progetti lavorativi. Insieme al presentato e giornalista anche sua mamma che ha parlato di quando il figlio le ha rivelato il sui orientamento sessuale.

Di solito le mamme affermano di sapere fin da quando i loro figli sono bambini, l’orientamento sessuale che poi avranno, ma così non è stato invece, per la mamma di Matano, che molto candidamente ammette di non essersene accorta fino a quando il figlio non le ha rivelato la verità,

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Matano e la sua famiglia

latano afferma che se oggi è l’uomo che è lo deve soprattutto alla sua famiglia che è stata in grado di trasmettergli dei valori veramente importanti. Questo è quello che dice sua mamma sul suo bambino “Mio padre era un brillante imprenditore e mia madre era impegnata con il volontariato: i miei figli hanno respirato quindi quest’aria. E mio marito ha sempre avuto mille interessi culturali, musica, cinema, letteratura. Abbiamo creduto nei valori e cercato seppur con tante difficoltà, di viverli e trasmet- terli ai nostri ragazzi“.

Invece sul coming out “effettivamente, non mi ero mai accorta di nulla. (…) Lì per lì è stato assai spiazzante ed emotivamente forte, ma l’amore prevale sempre. Insomma, dico la verità: non ne ho sofferto“.