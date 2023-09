Samira Lui, vi ricordate com’era a Miss Italia? Spunta la foto del 2017: connotati deformati

Samira Lui, ve la ricordate giovanissima a Miss Italia? Un’altra!

Bella, bellissima e dotata di una fisicità a dir poco spettacolare, oltre che di una sensualità fuori dal comune. Così si può descrivere di certo Samira Lui. Ora la showgirl è in forza nella Casa Più Spiata d’Italia. E chiaramente grazie anche a questa sua nuova esperienza televisiva, visto che sarà ripresa 24 ore su 24 dalle telecamere, riusciremo a conoscerla di più anche dal punto di vista caratteriale.

Lei appare in ogni caso come una ragazza molto forte e determinata. Una, insomma, che sa quel che vuole, nonostante sia davvero molto giovane con i suoi soli 25 anni. Non ha mai conosciuto suo padre ma è vissuta con la mamma che letteralmente adora. Prima di approdare alla corte di Alfonso Signorini è stata da Carlo Conti.

Difatti lo scorso anno è stata tra le concorrenti di Tale & Quale show. E ancora prima si è fatta ampiamente apprezzare dal grande pubblico di Rai 1 nelle vesti di meravigliosa professoressa all’ Eredità, condotta dal carismatico Flavio Insinna. Samira è inoltre lanciatissima come modella.

Samira Lui, ve la ricordate a Miss Italia nel 2017?

Tuttavia, come spesso accade, molte donne del vasto mondo dello Spettacolo, in nome della loro bellezza, sono riuscite a partecipare al concorso di bellezza per l’appunto, di antonomasia nel nostro Paese. Stiamo parlando di Miss Italia. Lei ci ha partecipato quando era davvero tanto piccina.

E la ragazza volò in alto visto che si classificò terza. Nonostante fosse poco più che maggiorenne il suo fascino era già esploso sebbene chiaramente oggi che è più grandicella ha assunto sfumature ancora più elevate. I cambiamenti più evidenti riguardano le sue chiome. Le porta ancora lunghe e ricce ma ora come ora ha aggiunto anche dei riflessi e delle meches chiari/e tendenti al biondo.

Bellissima al concorso

Come potete notare lei è un po’ cambiata da quando ci ha fatto sognare al famoso concorso. In ogni caso nonostante lei puntasse maggiormente allora a un make up meno sofisticato e avesse i lineamenti del viso più acerbi. possiamo constatare che per la verità non sia molto diversa.

Di certo oggi, con il trascorrere del tempo, ha assunto maggiore sicurezza di se, della propria bellezza e delle proprie capacità artistiche. Samira infatti non è solo bravissima a posare innanzi all’obiettivo fotografico e a sfilare ma è decisamente abile nell’arte del canto. Inoltre è spigliata e dotata di una buona parlantina. E chissà che ben presto, come sussurrano i suoi fan, non conduca un programma tutto suo.