Giorgio Napolitano, chi sono i figli: hanno delle carriere veramente importanti | Altro che politica

Chi sono e cosa fanno i figli di Giorgio Napolitano. Di loro si sa molto poco, ma si conosce la loro brillante carriera.

Nelle ore passate l’Italia intera ha dovuto dire addio al suo vecchio presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Probabilmente nell’immaginario comune Napolitano non era solo uno dei presidenti, ma Il Presidente.

Sarà che ha ricoperto la carica per molti anni, ma qualcuno ricorderà che addirittura gli era stato chiesto di prolungare ancora di più il suo mandato, ma per ovvi motivi di età non aveva accetto l’incarico, lasciando il posto a Mattarella.

Nato nel 1925 è stato l’11 esimo presidente della Repubblica Italiana ed è rimasto in cerca per ben 9 anni. Già nella politica dal 1953 anno in cui diventa deputato, nel 2005 fu nominato da Carlo Azeglio Ciampi, Senatore a vita. nella storia italiana è stato il primo presidente della Repubblica del Partito Comunista.

Era il 1959 quando con rito civile Giorgio Napolitano sposa sua moglie Clio Maria Bittoni, avvocato specializzato in diritto del lavoro. I due si erano conosciuti all’Università Federico II di Napoli, salvo poi ritrovarsi a Roma quando lui è entrato in parlamento per la prima volta.

Un’inter vita insieme

Quando si sono sposati Giorgio Napolitano aveva 34, mentre Clio ne aveva 25. Il loro è stato un vero e propria amore a prima vista. Una storia di vita insieme, condivisa, che ad oggi non se ne sentono proprio più. Lui al parlamento, mentre lei ha continuato ad esercitare la professione dell’avvocato, fino a quando il marito non è divenuto presidente della repubblica. in quel momento ha deciso di appendere la toga al chiodo.

Dall’amore tra i due sono nati i loro figli, Giovanni e Giorgio Napolitano. In questo momento molto difficile i due hanno dato sostegno alla loro mamma che ormai è rimasta sola.

I figli di Napolitano

Estremamente riservati, in realtà non si conosce molto dei figli dell’ex presidente della Repubblica, Giovanni è il primogenito della coppia, lui proprio come il fratello hanno imparato dalla loro famiglia una mentalità lavoratrice. Padre di 2 figli. è il direttore dell’Antitrust, istituto dove hanno transitato altri figli di politici come Anna Marra e Giovanni Calabrò.

Giulio invece è il secondogenito della moglie e per tutti è considerato l’erede di papà Giorgio. Attualmente si dedica all’insegnamento di Diritto amministrativo presso l’università Roma Tre. Tra le sue passioni il calcio, proprio come papà Giorgio.