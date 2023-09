Una delle sorelle Carrisi in dolce attesa: chi renderà Al Bano nonno | Festa grande in casa

Immensa gioia per Albano Carrisi che diventerà di nuovo nonno, chi delle sorelle Carrisi è in dolce attesa?

Albano Carrisi è uno dei cantanti che hanno segnato la storia della musica italiana. Conosciuto in tutto il mondo, le sue canzoni non sono cantante solo nel nostro paese, ma anche in moltissimi altri stati dove è conosciuto e apprezzato.

Quando ha esordito era giovanissimo ma le sue immense doti canore erano già estremamente visibili al pubblico che lo apprezza fin da subito. Lui che ha anche recitato in tante pellicole, proprio come succedeva ai cantante che hanno esordito tra gli anni 60/70.

Numerosi i festival di Sanremo a cui ha partecipato, regalando al pubblico dei veri successi intramontabili. Una voce potente quella di Albano, che come tutti sanno, per un certo periodo si è legata a quella suadente e calda di Romina Power, sua ex moglie, da cui ha avuto 4 figli. Dopo di lei Loredana Lecciso, con cui Albano ha avuto altre 2 figli.

Lasciato da parte il dolore per la scomparsa di Ylenia, la sua primogenita, Albano adesso ha motivo di sorridere, perchè una delle sue figlie lo sta per rendere nonno.

Una delle sorelle Carrisi in dolce attesa

Albano è molto legato alla sua famiglia e non perde mai occasione per riunirla tutta insieme, anche se le beghe tra Loredana e Romina, non sempre rendono tutto questo possibile, ma Albano fa del suo meglio per far regnare un certo equilibrio.

Alla notizia che una delle sue figlie lo stia per rendere nonno, siamo sicuri che sarà stato immensamente felice. Sembra infatti che Romina Carrisi, avuta dal matrimonio con Romina Power sia in dolce attesa. A renderlo noto il settimanale Diva e Donne che riporta la foto della 36 anni che si sfiora il ventre.

Indiscrezioni o realtà?

La foto sembra parlare chiaro anche se al momento si tratta solo di indiscrezioni considerando che la ragazza non ha ancora confermato i rumors. Di lei si sa molto poco, considerando la grande riservatezza. Anche per quello che riguarda il papà non si è certi di chi sia.

L’ultima relazione sentimentale nota, risale a un anno e mezzo fa e l’uomo in questione era Stefano Rastelli un regista di 53 anni, ben 17 anni più grande di lei. Ma dei due non si sono più avute notizie, quindi non sappiamo se sia effettivamente lui il padre o se Romina abbia intrapreso un’altra relazione. Lo scopriremo.