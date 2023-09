Pier Silvio Berlusconi si sta mangiando le mani: ha perso la donna più importante | Ora si capiscono i motivi

Pier Silvio Berlusconi ancora oggi si dispera per la grande occasione che ha perso senza nemmeno rendersene conto.

Pier Silvio Berlusconi è il secondo genito i Silvio Berlusconi, fratello minore di Barbara è il presidente di Mediaset e in quanto tale ha il compito di prendere decisioni anche piuttosto importanti in merito a quelle che sono le trasmissioni che vengono trasmesse sulle sue reti.

Se fino a qualche mese fa sembra essere poco attento a quello che succedeva sulle sue reti Mediaset, in questa lunga estate ha dimostrato di avere polso e di essere in grado di selezionare quelli che sono i programmi top e quelli flop.

Questa estate 2023 per le reti sotto il comando Fininvest, saranno ricordate per essere state protagoniste di una vera e propria rivoluzione. Un radicale cambiamento che ha rischiato di investire veramente tutti i programmi delle reti Mediaset. Si credeva che nessun programma sarebbe passato indenne alla furia Berlusconi.

Barbara D’Urso fatta fuori senza alcuna pietà, indicata come il simbolo della TV trash, al suo posto Myrta Merlino che l’ha sostituita a Pomeriggio Cinque. Tolte dai palinsesti Mediaset anche Ilary Blasi e Belen Rodriguez. In molti cadevano che avrebbe fatto altri anni, invece sembra essersi fermato.

Pier Silvio Berlusconi non immune da qualche errore

Sembra che alcuni anni fa, uno specifico format di programma era stato proposto al buon vecchio Pier Silvio, la proposta arrivava proprio da una delle donne più conosciute ed apprezzate ne mondo dello spettacolo e lui si è lasciato sfuggire una grande occasione.

Chissà quante volte il buon Pier Silvio si sarà mangiato i gomiti per il grande successo che poi il programma ha avuto, insieme alla sua storia conduttrice. Insomma, Berlusconi sembra che abbia offerto un importante assist alla Rai.

Il racconto di Antonella

“Andai da Giorgio Gori e gli confidai che avrei voluto fare un programma di cucina. A Mediaset non credevano nel progetto, sembrava una roba strana, ma io mi ero fissata. Continuavo a ripetere: ‘funziona in America, dove mangiano male, mentre in Italia dove tutti ci invidiano il cibo non abbiamo una trasmissione di questo tipo’. Ad ogni modo, non volevo più stare con Funari. Staccarmi fu la mia salvezza“.

E poi continua “trovai Marco Bassetti, che ringrazierò sempre, a cui rivelai le mie intenzioni. Mi rispose che un format esisteva, durava appena mezz’ora. La Prova del Cuoco ci scoppiò tra le mani. Successivamente, Fabrizio Del Noce capì la forza del programma e dal 2001 lo ampliò“.