Gemma Galgani, com’era prima della chirurgia estetica: praticamente sembra più giovane adesso

Gemma Galgani, il prima e il dopo della dama torinese. Come è cambiata dopo i ritocchini.

Uomini e Donne, ovvero il dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV italiana, è ancora molto amato dagli italiani. Non per nulla è seguitissimo anche ora che stanno andando in onda su Canale 5 le nuove e attese puntate della nostra stagione. E a tenere banco fin da subito è stato il mitico Trono Over.

E nel parterre abbiamo potuto rincontrare la splendida Gemma Galgani che fa parte della Corte di Maria De Filippi da più di dieci anni. In estate si era mormorato del fatto che lei potesse essere la grande assente. Difatti si mormorava che lei non potesse più esserci dal momento che si fosse fidanzata. Così a quanto pare non era.

In studio ha ritrovato la sua acerrima nemica Tina Cipollari e anche Aurora Tropea. E con quest’ultima sono volati stracci a non finire. Difatti la dama torinese ha accusato l’altra di averla offesa sui Social in una maniera molto pesante. Tuttavia il suo cuore è stato rallegrato che ci sono svariati cavalieri pronti a conquistarla.

Gemma Galgani, com’era prima degli interventi estetici

Tra di essi figura anche l’affascinante Tony. Tuttavia il bacio a stampo lo ha scambiato con Gianluca che è giovanissimo e molto ambito visto il suo incredibile charme. Elegantissima, è apparsa in ottima forma e pronta a essere ancora una volta un punto fermo della trasmissione che tanta fama le ha donato.

Fatto sta che i telespettatori più assidui hanno notato quanto lei sia cambiata nel corso del tempo. Oggi pare addirittura ringiovanita rispetto a quando tredici anni fa ha fatto capolino in studio. E non parliamo solo della sua scelta di puntare maggiormente a un make up raffinato ed elegante e ad outfit degni di nota ma di veri e propri ritocchini estetici. Il prima e il dopo di Gemma.

Il prima e il dopo della dama torinese

In poche parole la dama ha puntato a levigare il suo viso con varie punturine al fine di renderlo più fresco e giovanile, oltre che privo di imperfezioni. Le rughe non si notano. Il naso a quanto pare, ma solo di recente, ha subito dei piccoli ritocchi, così come il seno. In ogni caso lei non ne parla molto volentieri.

Al di là di ciò lei è bellissima sempre, sia prima del cambiamento sia oggi. Del resto il suo già nominato charme, così come la sua eleganza, sono qualcosa di assolutamente innato, dunque ben presente nel suo DNA. Lei è una donna colta e che ha operato per molti anni dietro le quinte del mondo dello Spettacolo e del Teatro. E come si dice, ” la classe non è acqua”.