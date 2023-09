Mediaset, ufficializzato un nuovo conduttore: quest’inverno ci sarà lui su Canale 5

Mediaset, è stato ufficializzato nelle ultime ore il nuovo conduttore. In inverno ci farà compagnia lui.

La nuova stagione televisiva 2023/2024 è ormai è iniziata da una manciata di settimane e già si preannuncia molto calda anche in Casa Mediaset. Ormai il nuovo Pomeriggio Cinque, che vede ora alla conduzione Myrta Merlino, a quanto pare non ha convinto pienamente tutti i telespettatori. Alcuni infatti lo trovano troppo diversi rispetto alle altre edizioni, quando lo conduceva la D’Urso.

Lei intanto se ne è andata a Londra a studiare. Alla grande è invece ripartito Verissimo, lo storico rotocalco di Canale 5, capitanato dalla splendida Silvia Toffanin. Stesso identico discorso per Uomini e Donne ove il grande protagonista delle nuove puntate è stato il Trono Over.

Qui c’è stato il grandissimo ritorno di Gemma Galgani che sta già conoscendo dei cavalieri. In studio abbiamo ritrovato alcune coppie del Trono Classico formatesi lo scorso anno così come alcune della più recente edizione di Temptation Island che è stato un vero successo. Per la verità sono anche giunti partecipanti al viaggio dei sentimenti che ormai sono diventati ex.

Mediaset, ufficializzato nuovo conduttore

Fra di loro ha suscitato grande clamore la presenza di Francesca che è apparsa più bella e in forma che mai. Maria De Filippi ha più volte ribadito il suo interesse di metterla sul trono e la ragazza ha fatto capire di starci pensando. Anche Gianni Sperti l’ha invitata ad accettare l’invito della conduttrice. E quando parliamo di lei, parliamo di un pezzo da 90, anzi da 100, dell’Azienda del Biscione.

Anzi, potremmo proprio definirla la Regina delle Reti Mediaset. Pier Silvio Berlusconi ripone la massima fiducia in lei e nei suoi collaboratori, visti anche gli ottimi risultati che la vedova Costanzo porta a casa con le sue trasmissioni. E non parliamo solo di Uomini e Donne ma anche di Amici per esempio. E intanto un suo grande collaboratore è stato riconfermato. Un bravo conduttore.

Filippo Bisciglia, pronto per la stagione invernale

Parliamo dello strepitoso Filippo Bisciglia che ha comunicato l’ufficialità tramite un video Social. Lui è apparso felice e vivamente emozionato. Ha ringraziato dal profondo del cuore Maria De Filippi e La Fascino per credere in lui. Ha parlato di Temptation Island Winter del quale a breve potrà darci qualche informazione in più.

Lui si è detto entusiasta del fatto di far parte della programmazione invernale di Mediaset. Chiaramente questo è un passo molto importante per lui e di certo dopo il clamoroso successo che ha tenuto il reality estivo un paio di mesi fa lui è sempre più lanciato come conduttore. E chissà che Queen Mary non lo voglia maggiormente accanto a se anche in altre occasioni.