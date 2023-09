Brutto risveglio per Lorella Cuccarini: la collega vuota il sacco e l’asfalta con tre parole

Amaro e decisamente assai brutto risveglio per Lorella Cuccarini. L’amatissima collega ha svuotato il sacco. Dure parole nei suoi confronti.

La stagione televisiva 2023/2024 è finalmente iniziata su tutte le Reti. I telespettatori sono felici di ritrovare i loro beniamini e di bearsi alla visione dei loro programmi del cuore. Ci sono stati tuttavia grandi cambiamenti sia in Rai sia in Mediaset e dunque era davvero tanta l’attesa di vedere come sarebbero stati messi in atto nel pratico i nuovi arrivi, così come la messa in onda di nuove trasmissioni.

Sono pure iniziate le battaglie a colpi di audience. Tuttavia se c’è da dire che oggi anche alla ghiotta opportunità di rivedere in streaming programmi e serie TV, dopo che si è persa la prima messa in onda, permette a molti seguirne di più anche ” concorrenziali”. Inoltre pure i Social ci permettono di rimanere aggiornati pressoché in tempo reale su ciò che accade.

Non per nulla qui vengono condivise molte clip dei momenti più salienti, divertenti ma anche emozionanti. Ed è questo di certo il caso di Amici che è quasi ai nastri di partenza. Certamente tra i coach più amati c’è da annoverare la divina Lorella Cuccarini che ricopre quello di canto dopo aver rivestito in precedenza quello di danza.

Lorella Cuccarini, la collega ha svuotato il sacco

Lei è ancora oggi la più amata dagli italiani che la apprezzano non solo per il suo immenso talento di showgirl e di artista a tutto tondo ma anche per la sua dolcezza e ingente bellezza. Tra l’altro nel corso dell’estate 2023 ci ha regalato tanti video e scatti delle sue vacanze. Non ha nemmeno mancato di deliziarci con foto che la ritraevano in bikini ove ha messo in luce un fisico assolutamente al top.

Fatto sta che ora ci sarebbe una sua collega, anche lei molto bella e molto apprezzata, che avrebbe letteralmente svuotato il sacco riguardo a lei. Non opera nelle Reti Mediaset e non è una ballerina. Dunque non stiamo affatto parlando della sua acerrima rivale Heather Parisi, bensì di una bravissima conduttrice campana. Avete capito di chi stiamo parlando? Fuori il nome!

Caterina Balivo “asfalta” la più amata dagli italiani

” Una come lei può fare quello che vuole: è bravissima. Certo, Romina Power, alla quale chiesero nel 2005 prima di me di fare Festa Italiana, non l’ha mai detto. E’ questione di stile“, ha rivelato la Balivo al Messaggero. Una risposta che ha fatto intendere il fatto che lei non abbia affatto gradito la confessione della collega relativa al fatto che fosse stato chiesto prima a lei di condurre il suo programma.

Stiamo parlando de La Volta Buona che è un progetto in cui Caterina crede davvero moltissimo e che ha sponsorizzato anche nel corso dell’estate con video e post su Instagram. In ogni caso ora lei non si scontrerà a livello di share con Lorella ma con la divina Maria De Filippi e il suo Uomini e Donne. E si preannuncia una battaglia decisamente molto ma molto dura per entrambe.