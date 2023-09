Grande Fratello, super vip ha dovuto ‘ritirarsi’: la malattia gli è piombata addosso

Grande Fratello, un vippone ha dovuto dire no a Signorini. Tutta colpa della malattia.

Sta calamitando quasi tutta l’attenzione del grande pubblico su di se la nuova edizione del Grande Fratello. Con essa si è tornati alle origini e alla semplicità. Ciò che ha chiesto Alfonso Signorini fin dalle battute iniziali della prima puntata è stato di puntare sempre più al rispetto. Un rispetto che l’anno scorso tra i concorrenti erano sovente mancato.

Pier Silvio Berlusconi si era molto irritato e quest’anno ha messo tanti paletti agli autori e ai partecipanti che d’ora in poi si chiameranno solo inquilini. Ha anche vietato la partecipazione a influencer e star di OnlyFans, suscitando non poche polemiche in Rete. E ora, alla prima parolaccia pronunciata, si viene prontamente richiamati in confessionale.

L’AD delle Reti Mediaset tra i vip avrebbe voluto vedere nella Casa Più Spiata D’Italia Claudia Gerini che, pur rimanendo lusingata dalla sua proposta, a causa dei suoi numerosi impegni lavorativi, ha detto no. Tuttavia sono stati anche altri i personaggi famosi contattati che hanno rifiutato. E oltre alla splendida Brigitte Nielsen, c’è un altro che lo ha fatto.

Grande Fratello, il rifiuto di un super vip

A quanto pare a chiedergli di partecipare sarebbe stato Alfonso Signorini in persona. L’artista è stato felice di essere stato contattato per questo motivo e sarebbe stato pure felicissimo di intraprendere questa avventura ma purtroppo è stato costretto, suo malgrado, a rifiutare. Ha un problema di salute che non gli avrebbe consentito di viverla davvero e a pieni polmoni.

E la salute, si sa, è il dono più prezioso che abbiamo. In ogni caso, in nome della sua ragguardevole schiettezza che da sempre lo contraddistingue, ha voluto dare lui la comunicazione a riguardo ai suoi numerosi estimatori, mettendoci la faccia. Difatti lo ha fatto tramite un video caricato in queste ore sui Social.

Alvaro Vitali, la malattia lo ha costretto a rifiutare

Stiamo parlando del mitico Pierino ovvero Alvaro Vitali che da tanto tempo non vediamo in TV, sebbene molti suoi film vengono sovente riproposti. Lui sta lavorando a Teatro. L’attore ha fatto sapere di soffrire di asma. Tra l’altro gli attacchi più violenti, a sua detta, li subisce durante i cambi di temperatura e di stagione.

E il fatto di non riuscire talora a respirare bene lo ha indotto a non varcare la celebre Porta Rossa. Certamente si sarà consultato anche con il suo medico curante per poi prendere una netta decisione al riguardo. E altrettanto sicuramente seguirà con interesse le varie vicende che accadranno all’interno della Casa. Ora i suoi fan attendono dei suoi commenti, magari salaci, su alcuni episodi.