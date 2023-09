Gigi D’Alessio, da padre è un pugno nello stomaco | Il figlio con il cuore in mano: “mi nascondevo da lui perché…”

Il dispiacere di Gigi D’Alessio che da padre di sicuro non la prenderà bene. Il figlio glielo ha sempre nascosto.

Gigi D’Alessio è un cantautore italiano piuttosto apprezzato. Nato a Napoli nel 1967 si è fatto notare anche come conduttore televisivo. Attualmente produttore discografico fin da piccolissimo nutre la passione per il pianoforte che spesso suona accompagnando alcuni dei suoi pezzi più famosi e cantati dalle folle.

Un’artista di successo internazionale è stato insignito del titolo di Ambasciatore della musica napoletana nel mondo. Molto giovane inizia a scrivere musica e a suonarla, il padre gli regalò una fisarmonica che lui imparò ben presto a suonare.

In un primo momento tutto ciò che sa lo impara come autodidatta, salvo poi entrare al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli. A 21 anni si diploma in pianoforte e 2 anni dopo dirige l’Orchestra Scarlatti.

Una carriera che è partita dal basso la sua, facendo quella che tutti chiamano “la gavetta”, suonando anche ad alcuni matrimonio, prima di farsi apprezzare come pianista di Mario Merona. Del 1992 il suo primissimo album a cui ne sono seguiti molti altri e un enorme successo sia a livello nazionale che internazionale.

Gigi D’Alessio e suo figlio

La vita privata di Gigi D’Alessio la conoscono un po’ tutti. Sposato per ben 20 anni con Carmela Barbato, perde letteralmente la testa per Anna Tatangelo, con cui intraprende una storia d’amore nel 2006. Con Anna stanno insieme per ben 11 anni, prima di un tira e molla durato alcuni anni prima di lasciarsi definitivamente nel 2023. Attualmente Gigi è fidanzati cn Denise Esposito di 26 anni più giovane di lui, da cui ha avuto il suo quinto figlio nel 2022.

Dal primo matrimonio con Carmela Barbato, Gigi ha avuto 3 figli, di cui uno ormai, è famoso quasi come il papà. Si tratta di Luca, classe 2003, che ha preso parte al talent show Amici di Maria De Filippi sotto lo pseudonimo di LDA.

La confessione

“Sono diventato Lda per nascondere il fatto di essere figlio di Gigi D’Alessio poi per forza di cose è uscita fuori la verità“. Sappiamo bene quanto fatica faccia ad emergere un figlio di…. Ma dopo un primo momento in cui Luca si voleva far conoscere solo per la sua bravura sul palco, è arrivata la coscienza che non ci fosse nulla di male nell’essere il figlio di un grande della musica.

Ovviamente non sono mancate le critiche, con chi lo accusava di stare lì solo perchè ha un personaggio famoso. Ammette Luca di esserci anche stato male ma che in fin dai conti fa parte del gioco.