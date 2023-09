Emanuele Filiberto, con il cuore in frantumi: l’ha persa per sempre | Ha dovuto dire basta

Emanuele Filiberto si confessa e ammette di averla persa per sempre, profonda tristezza per il Principe di Savoia.

Emanuele Filiberto è forse il personaggio reale più controverso che il mondo ci abbia donato. Un uomo che non si è accontentato di far parte di una famiglia reale, ma che nella vita si è fatto notare. Potremmo definirlo un personaggio televisivo considerando le numerose apparizioni, ma conosciamolo meglio.

Classe 1972 è proprietario dell‘Associazione Calcio Savoia 1908 e di altre società in ambito sportivo. Figlio di Vittorio Emanuele e di Maria Doria, è nato e vissuto in Svizzera ma ha la cittadinanza italiana.

Era il 2002 quando Emanuele Filiberto ha fatto per la prima volta ingresso in Italia, considerando le limitazioni imposte ala sua famiglia in seguito all’esilio della famiglia reale dal territorio italiano, avvenuto dopo la scelta della Repubblica come forma di governo del nostro bel paese.

Molto più che un semplice principe, Emanuele Filiberto è un vero e proprio personaggio. Dopo il diploma si è iscritto all’Università senza mai completare gli studi e non ha mai fatto mistero di aver dovuto combattere contro le tossicodipendenze. La sua primissima apparizione in TV la si registra tra il 1995-96, quando in collegamento esterno partecipa a Quelli che il calcio, prende poi parte a Il ballo delle debuttanti su canale 5, prima di essere tra i vip di Ballando con le stelle.

Emanuele Filiberto l’ha persa per sempre

nel 2003 nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma la sua Clotilde Courau da cui ha avuto 2 figlie, una nata nel 2003 e l’altra nel 2006. Un amore enorme, come lui stesso ammette, ma che non si è salvato da qualche piccolo momento di crisi che inevitabilmente la coppia ha avuto, anche per via del carattere di Emanuele.

Sua moglie da ormai 20 anni Clotilde gli è stata sempre vicino. Non sono mancate però, voci insistenti di una loro crisi, anche alla luce delle tante paparazzate di Emanuele con delle amiche. Insomma, sembra che il principe venga immortalato più volte in compagnia di dolci donzelle che della moglie.

La verità

Nonostante il carattere di Emanuele Filiberto, Clotilde non lo ha mai abbandonato ed è continuato a stargli accanto anche nei momenti difficili. Lui stesso in un’intervista a Verissimo ha parlato del loro rapporto affermando che anche qualora ci fosse un tradimento “io perdonerei perchè l’amore che c’è è molto più forte di una scappatella“.

Di recente Emanuele Filiberto ha dovuto dire addio alla casa di famiglia a Ginevra e lo dichiara così “abbiamo venduto la villa di Ginevra: non aveva più senso tenere tanti oggetti che vi erano custoditi“.