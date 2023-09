Gabriel Garko, d’improvviso è arrivata l’adozione: gioia infinita in casa sua

Immensa gioia per Gabriel Garko, per l’attore arriva finalmente il momento dell’adozione, non vedeva l’ora.

Gabriel Garko è un affermato attore italiano. All’anagrafe Dario Gabriel Oliviero, oltre ad essere un attore stato anche un modello. Nato a Torino, ad appena 18 anni vince il titolo di Mr Settimo Torinese, concorso che nell’anno successivo lo porta a vincere il titolo di più bello d’Italia.

Inutile negare che in effett, la bellezza lo ha aiutato e non poco. Ancora oggi superati i 50 anni resta comunque uno degli attori italiani più belli, un vero e proprio sex simble per le donne e un’apprezzatissima icona gay.

Dopo esser stato protagonista di alcuni fotoromanzi, nel 1993 prende parte a Scherzi a Parte all’interno del corpo di ballo del programma, ma le sue aspirazioni sono ben altre e nel 1995 si da alla recitazione e prende parte come protagonista a un cortometraggio. Questa però è stata solo la scintilla per la sua fulminante carriera.

Nell’ultimo periodo dobbiamo ammettere che Garko è stato un po’ lontano dai riflettori. L’ultima volta che è stato visto in TV è stato nel 2022 quando ha preso parte a Ballando con le Stelle, rispolverando la danza, una sua vecchia passione. Per Gabriel sembra essere arrivato il momento di occuparsi, innanzitutto della sua vita privata.

Adozione per Gabriel Garko

Non sono poche le donne che negli anni gli sono state affiancate, alcune sono tra le bellissime della TV italiana. Potremmo iniziare da Manuela Arcuri, passando per Eva Grimaldi, Serena Autieri, su cui però, non si sono mai avute conferme e infine Adua del Vescovo.

Proprio grazie a quest’ultima Gabriel trova il coraggio di fare coming out e di rivelare quella che è la sua vera identità sessuale. Lo fa con una lunga lettera che recita ad Adua, mentre la ragazza, è all’interno della Casa del Grande Fratello. Nonostante ciò Gabriel non ha mai nascosto la volontà di diventare padre, anche se l’adozione avvenuta non è di un bambino, ma di un cucciolone a 4 zampe.

Gabriel salva un cane abbandonato

Nei giorni scorsi Gabriel racconta di aver trovato questo cane sulla A1 in un autogrill. Dopo aver chiesto ai presenti se fosse di qualcuno, ha capito che era stato abbandonato e così lo ha portato in macchina con se per portarlo in una clinica veterinaria per controllare se avesse il microchip.

La ricerca si è conclusa con un nulla di fatto. Il cane non aveva né un microchip né tanto meno un padrone, probabilmente era stato abbandonato e Gabriel Garko non ha esitato a portarlo a casa con lui.