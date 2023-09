Loreda Lecciso sbugiarda Romina Power: “Ecco cosa mi ha fatto” | Lite furiosa tra le donne di Al Bano

Scontro acceso tra Loredana Lecciso e Romina Power, tra le due sono ancora scintille, ecco questa volta cosa sembra essere successo.

Sembra non esistere tregua tra Loredana Lecciso e Romina Power. Le due si sono scontrate moltissime volte e come sempre il motivo resta Albano, l’uomo conteso. Che poi in fin dei conti, non è tanto conteso se si pensa che la storia tra lui e Romina è finita ormai da anni.

Ma facciamo un passo indietro. Come tutti ben sapranno Albano Carrisi e Romina Power sono stati marito e moglie per moltissimi anni. I due si sono sposati nel 1970 e dal loro amore sono nati 4 figli. A separarli, in molti dicono, sia stata la scomparsa della loro primogenita Ylenia, per cui è stata dichiarata la morte presunta nel 1994.

Loro stessi però, affermano che il loro amore è finito per una netta divergenza caratteriale, Albano accusa poi Romina di fare un abuso di Marijuana. Ma tralasciando da parte le beghe personali tra i due, dopo Romina per Albano c’è stata e c’è ancora Loredana Lecciso.

Lei accusata più volte di essere una rovina famiglie, ha deciso di rispondere alla accuse a tono.

Loredana Lecciso contro Romina Power

Le due donne non dovrebbero avere nulla da recriminarsi se non fosse che periodicamente sembra essere messe una contro l’altra per diversi motivi. Storia recente le chiacchiere in merito a un riavvicinamento di Albano con la sua ex moglie.

Che siano voci o realtà, questo probabilmente non lo sapremo mai, ma quando c’è un uomo di mezzo è normale che tra donne ci siano scintille. L’ultimo motivo di scontro sarebbe un presunto torto subito dalla Lecciso che non sarebbe stata invitata alla festa degli 80 anni di Albano.

Il racconto di Loredana

“L’ho fatto per amore di Al Bano lui voleva che fossimo tutti lì, io accettai subito con grande entusiasmo, ma la sua ex moglie non fece altrettanto. Così, per evitare problemi ad Al Abano, ho deciso con grande dispiacere di non andarci io“.

Poi chiarisce finalmente alcune chiacchiere che negli anni si sono susseguite “Sono stanca di passare per la rovina famiglie ho conosciuto Al Bano quando eravamo entrambi single e lui prima di me aveva avuto un’altra relazione. Poi sono subentrata io, non ho rovinato nessun matrimonio“.