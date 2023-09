Biagio Antonacci, avete mai visto il figlio? Tra un po’ lo vedrete spesso su Canale 5

Il figlio di Biagio Antonacci lo vedremo presto su Canale 5, per chi ancora non lo avesse mai visto, ecco il ragazzo, tutto suo padre.

Biagio Antonacci non ha di certo bisogno di presentazioni. Cantautore e musicista italiano, classe ’63 già quando era giovanissimo ha mostrato la sua passione per la musica, avvicinandosi a numerosi strumenti tra cui la batteria e non solo. Suonova in piccole band della provincia di Milano, per farsi conoscere.

Conseguita la maturità da geometra, Antonacci decide di arruolarsi nell’Arma dei Carabinieri, ma la sua vera passione è un’altra. Il suo primo incarico, una volta finita l’accademia è a Garlasco, dove vive il cantautore Ron che lui apprezza molto e che vuole subito conoscere.

Ron fu il primo a credere nelle capacità di un giovane Antonacci che improvvisamente si vede spalancare le porte della musica e esordisce in apertura di un concerto di Gaetano Curreri. Nel 1988 la partecipazione a Sanremo Giovani e poi finalmente il successo con le mille canzoni che hanno segnato la musica italiana dagli anni ’90 fino ad oggi.

In molti sapranno che Biagio Antonacci è un dolce papà. 2 figli ormai grandi, Paolo e Giovanni, nati dalla sua relazione con la figlia di Gianni Morandi, Marianna e Carlo nato nel 2021 dalla sua nuova relazione.

Il figlio di Biagio a Canale 5

Sembra che Giovanni, nato nel 2001, abbia velleità canore proprio come il padre, anzi non proprio. Il ragazzo è un rapper ed è anche un conduttore radiofonico. Per tutti coloro che non lo conoscono ancora, probabilmente a breve ne avranno la possibilità.

22 anni, Giovanni sta cercando di crearsi la sua strada senza etichette, senza essere definito Figlio di… o in questo caso, nipote di… considerando il nonno famosissimo.

Dove lo vedremo?

Dopo la partecipazione del figlio di Gigi D’Alessio e di Angelina Mango, sembra che un altro figlio d’arte abbia deciso di calcare il palco del talent show Amici di Maria De Filippi. Sono molte le voci che in queste ore si susseguono e che vorrebbero Giovanni all’interno della scuola.

Al momento si tratterebbe solo di voci non confermate, anche se molto insistenti. Per avere la conferma bisognerà comunque aspettare l’inizio del talent. In fondo non manca molto, il conto alla rovescia è già iniziato e tutto sarà più sicuro.