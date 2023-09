Rebecca Staffelli, spunta la rara foto senza trucco e parrucco: irriconoscibile

Rebecca Staffelli, la bellissima conduttrice e speaker radiofonica in versione acqua e sapone. Mai vista così!

Indubbiamente Rebecca è una delle più interessanti sorprese e gradite novità di questa rivoluzionaria edizione del padre di tutti i reality. Lei affianca Alfonso Signorini, il carismatico conduttore, nel ruolo della ragazza Social che fu per tanto tempo della splendida Giulia Salemi. Ora la vediamo in Rai, alla Corte di Alberto Matano nelle sue speciali puntate del sabato pomeriggio de La Vita In Diretta.

Del resto Pier Silvio Berlusconi aveva detto niente influencer per questo Grande Fratello e così pure lei è stata costretta a fare le valigie. Come unica opinionista troviamo invece Cesara Buonamici che è stata fortemente voluta in questa nuova veste proprio dall’ AD delle Reti Mediaset. Rebecca con la sua giovinezza e freschezza dona un tocco in più alle puntate del serale.

Lei è splendida con mise che mettono in risalto il suo meraviglioso fisico, ora pure ben abbronzato. I tacchi alti la rendono ancora più slanciata così come il make up raffinato ed elegante, oltre che studiato nei minimi dettagli, le regala una dose di fascino in più. I suoi capelli lunghi e castani scuri, nonché perfettamente lisci, ama portarli non solo sciolti ma anche legati in una coda di cavallo.

Rebecca Staffelli, la foto senza trucco e parrucco

Sorridente esprime la grandissima gioia di essere lì da tutti i pori. Non per nulla ha una luce decisamente speciale negli occhi quando si rivolge sia al conduttore sia ai numerosi telespettatori. Molti, chiacchierando sui Social, si sono complimentati con lei per la sua bravura e spigliatezza, oltre che ovviamente la sua bellezza.

Fatto sta che altri hanno pure sottolineato quanto lei assomigli, soprattutto quando lega le sue chiome e punti su un trucco più evidente in particolare per quanto concerne gli occhi e le labbra, proprio alla Salemi. Ora spunta dal Web una foto, praticamente inedita e rara , dove possiamo ammirare la Staffelli senza trucco e parrucco. Assolutamente irriconoscibile.

Irriconoscibile in versione acqua e sapone

La foto in questione risale a più di un anno fa. Lei allora aveva da poco compiuto i suoi primi 24 anni. E si sa che quando si è così giovani è facile cambiare di repentino anche a livello fisico ed estetico. Lei aveva i capelli di media lunghezza e molto chiari. Sul viso possiamo notare delle deliziose e alquanto birichine lentiggini. Lei è completamente struccata.

Il fisico è al top ma la pelle chiarissima. Oggi Rebecca appare molto diversa. Certamente è più fashion and glamour. La sua immagine ha subito una vera e propria rivoluzione. Lei, a 25 anni, si sente più donna e pronta a giocare maggiormente con gli outfit, le acconciature e il make up. In ogni caso splendida ieri in versione acqua e sapone, come oggi nelle vesti di femme fatale.