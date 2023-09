Grande Fratello, trapela la severa regola imposta ai concorrenti: “non possiamo farlo la mattina”

Grande Fratello, a quanto pare vigono regole molto severe per gli inquilini. Cosa non si può assolutamente fare al mattino.

Lo sapevamo che quella che sta andando in onda da poco più di una settimana sulle Reti Mediaset sarebbe stato un’edizione indubbiamente molto particolare del padre di tutti i reality. Per tutta estate sostanzialmente non si parlava d’altro. E con i numerosi cambiamenti, definibili in molti casi delle vere e proprie rivoluzioni, messe in atto da Pier Silvio Berlusconi era ancora più chiaro tutto ciò.

Dopo aver appreso che le aggiunte Vip e Nip non le avremmo più viste, dal momento che a lui non piacciono, si temeva, come si legge sui Social, per Alfonso Signorini. Il conduttore è stato invece riconfermato ma in studio nessuna opinionista del passato ha trovato posto. Sì invece alla splendida Cesara Buonamici, fortemente voluta dall’AD.

Come ragazza Social troviamo la bellissima Rebecca Staffelli, figlia del mitico inviato di Striscia La Notizia Valerio. La giovane, che gode della massima stima del conduttore, è una valente speaker radiofonica. In ogni caso i grandi protagonisti sono i concorrenti che da quest’anno si chiamano semplicemente inquilini.

Grande Fratello, regole ferree per i concorrenti

Stanno poi provando a rotazione un po’ tutti l’esperienza del tugurio che anni fa era stato eliminato. Inoltre sia se vivano all’interno della Casa che nello spazio appena nominato, devono necessariamente rispettare alcune regole se vogliono rimanere in gioco e non essere squalificati. Per prima cosa devono usare un linguaggio consono a un programma televisivo.

Il che significa mai parolacce o pensieri e/ o concetti volgari o comunque offensivi. Del resto la parola chiave di questo nuovo Grande Fratello è il rispetto. E alla prima che si combina si viene immediatamente chiamati in confessionale ove si subisce una bella lavata di capo. E ora si sa anche che cosa non possono fare gli inquilini al mattino.

Che cosa non possono fare al mattino

La bellissima Angelica ha svelato che al mattino, quando si accendono le luci, loro hanno dieci minuti per alzarsi e vestirsi. Dunque non possono stare in alcun modo in pigiama a fare la colazione e così via. Ciò, da come possiamo leggere su Fanpage.it avviene solitamente verso le 9 o al massimo le 9:30 del mattino. Ovviamente i concorrenti non possono saperlo visto che non hanno l’orologio.

La sera per far capire che è giunta l’ora di andare a dormire si spengono invece le luci. E ciò capiterebbe mai più tardi delle 2 di notte. A quell’ora devono già trovarsi a letto. Insomma, a quanto pare gli autori hanno voluto vigilare di più sullo stile di vita dei concorrenti che se non seguono le regole rischiano di ritrovarsi squalificati, senza se e senza ma.