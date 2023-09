Mediaset, la punta di diamante della De Filippi si è sposata: dopo 10 anni ha detto finalmente sì

Una delle preferite di Maria De Filippi finalmente si è sposata dopo ben 10 anni d’amore, ecco di chi si tratta.

Maria De Filippi non ha di certo bisogno di presentazioni. La vera e unica regina di Mediaset continua a collezionare successi ormai da una vita intera. Dopo le vacanze di questa estate, finalmente la donna è tornata a lavoro e ha ripreso il timone di tutti i suoi programmi.

Alcuni dei suoi impegni, che ormai accompagnano il pubblico dei Mediaset da diversi anni, già sono iniziati, altri invece, inizieranno a breve. Nei giorni scorsi Maria è infatti tornata già negli studi di Uomini e Donne, alla ricerca delle anime gemelle di quest’anno.

Il dating show più longevo della TV italiana, anche quest’anno vedrà sia il trono classico che il trono over. Mentre imprimo già fa discutere per le varie segnalazioni arrivate in studio, il secondo fa parlare di se per qualche assenza inaspettata. Nonostante ciò, di sicuro non sarà meno seguito del solito, su questo ci possiamo scommettere.

Ma uno dei programmi che il pubblico aspetta con più trepidazione è sicuramente Amici, il talent show che di anno in anno permette ad alcuni talenti, ancora sconosciuti di emergere e di trovare la propria strada per il successo.

La punta di diamante si è sposata

Dicevamo di Amici, ecco proprio una delle preferite di Maria, uscita da talent show nei giorni scorsi si è sposata e oseremmo dire, finalmente. Il matrimonio è avvenuto dopo ben 10 anni di fidanzamento e una figlia. I due sono convolati a nozze con una cerimonia piuttosto intima.

Stiamo parlando di Karima Ammar uno delle cantanti più talentuose che hanno calcato il palco del talent e che ancora oggi Maria De Filippi ricorda con molto affetto.

Il matrimonio

L’ex cantante di amici ha sposato il suo storico compagno Riccardo Ruggieri il 13 settembre. La celebrazione è avvenuta al comune di Livorno e la celebrazione è stata molto intima, riservata dolo ad amici e parenti. Dopo ben 10 anni d’amore la cantante ha pronunciato il fatidico si.

Mentre lei continua a coltivare il suo sogno di essere una cantante, lui è un ingegnere aerospaziale, due hanno 13 anni di differenza e hanno una figlia di nome Frida. Durante la festa mamma e figlia si sono anche esibite al microfono per allietare gli invitati.