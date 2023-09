Rudy Zerbi, quante compagne ha avuto: una di loro è famosissima ed è la nipote del big della musica

Rudy Zerbi, sapete quanto compagne ha avuto nel corso della sua vita? Una poi è famosissima.

Possiamo dire che sarà un bel autunno carico di lavoro, soprattutto televisivo, per il simpatico Rudy Zerbi. Difatti oltre a rivestire il ruolo di giudice per Tu Si Que Vales, è tornato saldamente in quello di coach ad Amici. E qui ha nuovamente a che fare con la sua acerrima nemica Anna Pettinelli, di recente richiamata alla sua Corte dalla vedova Costanzo.

Ovviamente non dimentica nemmeno la radio che è un altro suo grande amore che segue soprattutto in estate in qualità di accorto speaker. Inizialmente lo abbiamo conosciuto proprio all’interno del padre di tutti i talent come portavoce della Sony Music. Quando ha perso il lavoro, come ha rivelato lo stesso, la prima cosa che ha fatto è stata chiamare Maria.

E lei lo ha aiutato chiedendogli di lavorare con lei a stretto giro. I due sono diventati molto amici e si vogliono un gran bene. E ciò è effettivamente palpabile vedendoli insieme in TV. Rudy non è solo un grandissimo professionista e un personaggio televisivo a tuttotondo molto amato dagli italiani. Difatti è anche un papà amorevole per i suoi 4 figli che ha avuto da compagne diverse.

Rudy Zerbi e le sue ex compagne

Ovviamente per lui non deve essere facile reggere una situazione del genere, così come vedere finire matrimoni e convivenze. Ogni volta è difficile ricominciare a credere nell’amore. Tuttavia lui, essendo un uomo fondamentalmente romantico, non riesce a non ascoltare il richiamo di Cupido.

Ora come ora si professa single e rivolto a mille al lavoro. Un lavoro che effettivamente va a gonfie vele. Tanto più che ora, come possiamo notare, facendo un salso metaforico sul suo Profilo Ufficiale Instagram, è impegnatissimo in tutta Italia con il Vivident Tour. Nonostante ciò trova il tempo per i suoi figli. Sapete chi sono le madri? Chi sono le ex compagne di Rudy? Una è famosissima.

Tre grandi amori e 4 figli

Nel corso del suo matrimonio con Simona sono nati Tommaso e Luca. Successivamente si è legato all’attrice Carlotta Miti che tra l’altro è pure la nipote del mitico Gianni Morandi. Con lei ha messo al mondo Edoardo. Infine con Maria Soledad Temporini, alla quale è stato legato fino al 2021, ha dato la vita a Leo che è nato prematuro.

La donna, che di mestiere svolge quello di architetto, aveva a sua volta altri due figli. Insomma, possiamo ben dire che la sua sia una famiglia allargata. Per lui rappresenta una gioia immensa che lenisce il dolore di non essere cresciuto con il suo padre biologico, ovvero il conduttore televisivo Davide Mengacci.