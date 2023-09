Vanessa Incontrada irriconoscibile: lo stravolgimento è tale che ha lasciato tutti senza fiato

Vanessa Incontrada ha deciso di cambiare radicalmente look. Dopo anni la vediamo così, completamente diversa.

Vanessa incontrata è una delle donne dello spettacolo più amate, sia dagli uomini, per la sua indubbia bellezza, che dalle donne, che vedono in lei un esempio di sincerità e di body positive. Nata a Barcellona nel 1978, ormai Vanessa per tutti noi è italiana d’adozione.

Una conduttrice, ma anche un’attrice e un ex modella, ha iniziato la sua carriera quando era molto giovane. Ha appena 17 anni quando inizia a lavorare come indossatrice e si trasferisce a Milano, che tutti sappiamo essere la città della moda per eccellenza. Proprio qui continua a lavorare come modella per poi esordire in TV nel 1998 nel programma musicale Super.

Molte le sue presenze in TV, dove si divide tra i programmi musicali e quelli comici, sono in molti a ricordarla al fianco di Claudio Bisio sul palco di Zelig. Parallelamente inizia anche la sua carriera da attrice, prendendo parte al film Il cuore altrove di Pupi Avanti, con cui bissa la collaborazione, in occasione del film La cena per farli conoscere.

Attualmente impegnata nella conduzione di Striscia la Notizia al fianco di Alessandro Siani, Vanessa ha deciso che era il momento di voltare pagina.

Vanessa Incontrada è una donna nuova

Non sappiamo di preciso cosa sia successo a Vanessa Incontrada, quello che è certo è che quest’anno ha deciso di dare un taglio con il passato e di rinnovarsi. In TV la vediamo spesso con outfit dai colori sgargianti che tanto le si addicono, grazie al suo carattere sempre solare e sorridente.

Come se questo non bastasse, la conduttrice ha fissato un appuntamento con il suo parrucchiere per darci un taglio netto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Il nuovo hair look

Proprio sulla sua pagina social, Vanessa Incontrada mostra il suo nuovo taglio di capelli. Da anni eravamo abituati a vederla sempre nelle stesse vesti e adesso? È radicalmente cambiata e si mostra ai suoi follower proprio in questo modo.

Un caschetto mosso e un colore molto più chiaro di quello a cui eravamo abituati. Un look sbarazzino che la fa sembrare anche più giovane. Una foto che la ritrae esattamente per come è, una donna sempre sorridente ed allegra. A noi piace e a voi?