Adriano Celentano, avete visto dove sta passando la pensione? Dimora degna di un re

Adriano Celentano si sta godendo la pensione, ecco in che modo passa le sue giornate ora che è lontano dallo spettacolo.

Cosa possiamo dire di poco banale su Adriano Celentano? Classe 1938 è un attore, un cantante e anche un conduttore italiano. Il suo particolare modo di ballare quando era giovane e prendeva parte a diversi film italiani, gli è valso il soprannome di Il molleggiato.

Una personalità alquanto eccentrica, ha fatto parte di quel nutrito gruppo di cantanti che hanno esordito come attori in quello che era una particolare tipologia cinematografica degli anni ’60. Lui come Gianni Morandi, Massimo Ranieri e anche Albano Carrisi, si sono fatti conoscere così, recitando e cantando in una serie di pellicole di successo.

Adriano Celentano ad oggi è considerato uno dei più importanti esponenti della musica leggera del nostro paese. Il suo esordio è datato 1956 quando aveva circa 18 anni e si fa conoscere per alcune canzoni che hanno segnato la storia della musica Italiana, come “24mila baci“, e “Prisencolinensinainciusol”.

E adesso? Dopo anni di successi Adriano Celentano ha deciso di frenare e orai da anni non compare più in TV a 85 anni suonati, si gode la bellezza della pensione e della sua casa. Se non l’avete mai vista, siete nel posto giusto.

Adriano Celentano e la sua bellissima casa

Il cantante è molto riservato e non ama mostrare foto della sua casa o della sua vita privata. Ma la sua casa si nota proprio per la sua bellezza. Per lui e per sua moglie Claudia Mori è il posto giusto dove i due si rifugiano quando hanno bisogno di un po’ di pace e di tranquillità.

La struttura si trova in Brianza, precisamente a Campesone di Galbiate. Come ben si potrà immaginare, si tratta di una maestosa villa che è dotata di tutti i confort che si possano desiderare all’interno di un’abitazione.

Una casa con tutti i confort

Una vera e propria reggia la villa de il molleggiato che non permette di certo di annoiarsi. Al suo interno è presente, oltre al parco immenso, anche una piscina, il campo da tennis e non solo. La proprietà si estende per circa 12 eruttarti e lo stile adottato dal cantante è rustico.

Bellissimo il viale alberato che conduce all’ingresso. Questo è quello che si conosce, purtroppo gli interni non sono noti, ma se tanto mi da tanto….