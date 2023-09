Tomaso Trussardi, dopo Michelle ritrova il sorriso con lei: ora sembra deciso a non nascondersi più

Tomaso Trussardi, dopo l’addio alla sua Michelle, è di nuovo felice grazie a lei. Lo scatto parla molto chiaro in merito.

Ormai non c’è più alcun dubbio. L’affascinante imprenditore bergamasco ha ritrovato il sorriso. Magari è ancora azzardato parlare d’amore ma comunque, come si suol dire, “qualcosa” nel fronte sentimentale si sta muovendo. Nel corso dell’estate si erano mormorato del fatto che ci potesse essere una nuova donna nelle sua vita.

Tra smentite e nuove voci, si è pure sussurrato di una bella bionda che era stata avvistata a cena con lui. Tuttavia poi di lei si sono perse le tracce. Certo, è difficile sapere come si è evoluta realmente la sua vita sentimentale dal momento che Tomaso è un uomo profondamente riservato. Per lui difatti la sua vita privata tale dovrebbe sempre e comunque rimanere.

Ed è anche per questo motivo che durante il fidanzamento e il successivo matrimonio con la splendida showgirl svizzera le cose sono naufragate. Del resto lei è una vera star nel nostro Paese ed essere suo marito comportava essere costantemente al centro dell’attenzione. Nonostante ciò lui accettava di apparire con lei in svariati scatti sui Social.

Tomaso Trussardi, dopo Michelle ha ritrovato il sorriso grazie a lei

E quando questi sono iniziati a diminuire fino poi proprio a scomparire, si è iniziato a pensare al peggio. Tanto più che lui non è apparso nemmeno in quelli natalizi. Lei è poi partita per le vacanze in montagna per la classica settimana bianca e di lui non c’era traccia. Tra l’altro in quel frangente è stata super attiva su Instagram con il caricamento di tante Stories.

Poco dopo è arrivata la doccia fredda tramite un comunicato stampa: il matrimonio era finito ma rimaneva un gran bene. Lei in tarda primavera ha iniziato a frequentare il sensuale medico Giovanni Angiolini e con lui ha trascorso un’estate di fuoco. A settembre l’idillio era finito e si è poi parlato di un ritorno di fiamma con Tomaso che non c’è mai stato. E intanto lui ha ripreso a sorridere grazie a lei. Lo scatto rivelatore.

Lo scatto che scalda i cuori

Trussardi ha ripreso un una Storia del suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram un post apparso sul Profilo di Odino, il suo adorato amore a quattro zampe. In essa possiamo vedere il cagnolino in braccio alla rancing driver Vittoria Piria. Una vera campionessa e una donna indubbiamente molto bella.

Tra l’altro è pure una brava presentatrice e molto richiesta come modella e testimonial. Lei possiede un bel seguito anche sui Social e secondo molti potrebbe essere la nuova fiamma del bel Tomaso. I due condividerebbero la passione per l’eleganza oltre che per i motori. E ora i paparazzi sono in agguato.