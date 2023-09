Alfonso Signorini, l’aveva scelta lui personalmente: oggi l’ex vippona scopre massa sospetta all’organo vitale

Alfonso Signorini l’aveva fortemente voluta, ma poi la tremenda scoperta, non c’è pace quest’anno per il Grande Fratello.

Alfonso Signorini se la sta cavando egregiamente con il suo Grande Fratello. Quest’anno riuscire ad avere un’edizione che fosse all’altezza delle aspettative sembra quasi impossibile considerando i grandissimi cambiamenti che il programma ha dovuto affrontare.

Secondo il presidente Mediaset Piersilvio Berlusconi, il programma era diventato la fiera del trash, tra personaggi sconosciuti che si fingevano i vipponi di turno e opinioniste troppo avvede al litigio che trasformavo lo studio in una vera e propria aia. Insomma, qualcosa andava cambiato, ecco che ora il buon signorini si trova al timone di una trasmissione nuova, ma comunque molto apprezzata.

All’interno della casa quest’anno, non solo i vip, ma anche i nip, o meglio, le persone comuni che dopo anni in cui la loro presenza era stata bandita dal programma, hanno finalmente avuto la possibilità di rimettersi in gioco.

Ma tra i Vip che sono presenti all’interno della casa, ce ne sarebbe dovuta essere un’altro, che invece è il grande assente, per via di una brutta notizia che gli è piovuta tra capo e collo, eppure, Alfonso lo avrebbe tanto voluto al suo nuovo GF.

Una massa sospetta

I fan sono tutti in apprensione per il personaggio in questione, che già in passato aveva dovuto combattere contro il tumore, sconfiggendolo ed uscendone più forte di prima. Adesso ci risiamo, la lotta ricomincia da capo, come se non fosse già bastata una volta.

Il Vip a cui ci riferiamo, anzi la Vip di cui stiamo parlando è Carolina Marconi, la bella venezuelana che prima aveva preso parte a una delle primissime edizioni del GF, poi ha anche partecipato a una delle edizioni Vip, sempre con Signorini. I fan nelle ultime ore sono in apprensione per lei.

Il tumore è tornato?

Come ben sapranno i fan della Marconi, di recente si era sottoposta a dei controlli di routine per controllare che fosse tutto nella norma. Lo devono fare di prassi, tutti coloro che sono stati malati di tumore, ma purtroppo, questa volta non è andato tutto liscio come si pensava.

Sembra che dalla Tac a cui si è sottoposta Carolina, i dottori abbiano rilevato una massa anomala nel fegato e temono che l’incubo possa essere ricominciato.