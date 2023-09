Al Bano, matrimonio da sogno nella sua Tenuta: spuntano le rarissime foto

Al Bano, si parla senza se e senza ma, di un matrimonio da sogno nella sua Tenuta. Le foto che commuovono.

Ha fatto ancora una volta centro nei cuori palpitanti dei suoi numerosi estimatori sparsi in tutto il mondo il mitico Al Bano. Tra l’altro è talmente conosciuto che basta pronunciare solo il suo nome di battesimo per capire immediatamente di chi stiamo parlando. Artista immenso, ancora oggi a 80 anni, morde il palcoscenico.

Del resto lui è un vero e proprio leone. Non per nulla durante la sua assai intensa al Cantante Mascherato come concorrente ha indossato proprio la maschera del re della Savana. La scorsa edizione ci è tornato, nascondendosi nel cuore, insieme alla figlia Jasmine. La ragazza ha deciso di seguire dal punto di vista professionale le orme del padre.

Difatti, dopo aver svolto anni fa, insieme a lui, il ruolo di giudice per The Voice, si è lanciata sempre più nel vasto mondo delle sette note, lanciando vari singoli. Di recente ha anche partecipato alle puntate, girate nella Capitale, della soap Beautiful. Jasmine è bellissima e dal punto di vista esteriore assomiglia davvero tantissimo alla sua splendida mamma.

Al Bano, matrimonio da sogno nella sua Tenuta

Stiamo ovviamente parlando di Loredana Lecciso che da un po’ è lontana dalla TV. Tuttavia non lo è affatto dal cuore del suo compagno. Difatti con il cantante di Cellino San Marco l’amore va davvero alle gonfie vele. Tra l’altro lui, quando tempo fa, si era iniziato a sussurrare del fatto che lui potesse vivere un ritorno di fiamma con Romina, ha voluto smentire fermamente ogni cosa sul nascere.

E per farlo ha scelto il salotto di Verissimo. In poche parole innanzi a Silvia Toffanin ha sostenuto che per la Power, con la quale è stato a lungo sposato e ha messo al mondo ben 4 figli, ha un rapporto da fratello, mentre l’amore della sua vita è Loredana. E ora nella sua meravigliosa Tenuta sono avvenute le nozze.

La foto con i novelli sposi

In realtà non si è sposato Al Bano con la sua compagna, come in moltissimi sognano da tempo, ma una giovane coppia con cui i cantante ha posato per uno splendido scatto. Tra l’altro è stata la prima a dirsi sì nella nuova sala di ricevimenti della Tenuta Carrisi. Ovviamente l’artista ha ringraziato i novelli sposi per aver voluto celebrare lì il rito.

Immancabili, come è giusto che sia, gli auguri alla coppia. Sono stati poi tantissimi i complimenti che Al Bano ha ricevuto per la sua realtà. C’è chi l’ha definita un posto meraviglioso, sottolineando le camere da sogno.. Altri ancora l’hanno consigliata caldamente per trascorrerci in sereno week end. Insomma, anche stavolta l’artista ha fatto centro!