“Ma sembra sua figlia”: Stefano De Martino dà scandalo | Con chi è stato beccato in moto

Stefano De Martino da scandalo e i suoi fan non gliele mandano di certo a dire. Ecco con chi è stato beccato in moto.

Stefano De Martino è un ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, ex ballerino, doppio ex di Belen Rodriguez, insomma, sul curriculum, alla voce: capacità particolari dovrebbe inserire, fare l’ex. Ma in fondo stiamo scherzando, lo sappiamo bene che la vita è fatta di cambiamenti e anche Stefano lo sa.

Il pubblico lo ha conosciuto quando era giovanissimo ed entrò nella classe del talent show Amici di Maria De Filippi. Un successo notevole il suo, che lo porta a diventare subito famoso e dopo uno stage all’estero, torna in Italia per prendere parte al programma ma come ballerino professionista.

Tra gli studi della scuola conosce prima Emma Marrone, poi Belen Rodriguez e alla fine ha combinato un vero e proprio pasticcio.

E adesso cosa fa Stefano? Lui stesso ha ammesso di aver compreso che la carriera del ballerino non gli si addiceva e così appena ha avuto la possibilità ha deciso di diventare un presentatore. In questo ruolo i telespettatori lo apprezzano veramente molto.

Stefano de Martino: ecco con chi è stato pizzicato

Quando stai con una come Belen Rodriguez è normale che la cronaca rosa ti sia perennemente addosso e questo è quello che è successo a Stefano. I due si sono conosciuti e innamorati molto velocemente, altrettanto velocemente si sono sposati e hanno avuto un figlio, ma purtroppo ciò che velocemente inizia, altrettanto velocemente si spegne e così si sono lasciati.

Ma negli ultimi mesi i due ci avevano riprovato, salvo poi arrivare la chiusura definitiva. O per lo meno, sembra esserlo al momento. Intanto Stefano è stato pizzicato con il suo nuovo amore Martina Trivelli.

La nuova coppia

Mentre Belen annuncia la sua nuova love story con Elio Lorenzoni, Stefano viene paparazzato in moto con Martina. Ma in molti non gradiscono dicendo che la ragazza sembra sua figlia per quanto è giovane. In realtà sono solo 7 gli anni di differenza tra i due.

Su Martina poi, che non fa parte del mondo dello spettacolo, solo che è giovane e bella. Al momento è stata in grado di sostituire Belen nel cuore di Stefano.