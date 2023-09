Fiordaliso trattata malissimo a causa dei suoi anni: volano stracci all’interno della casa

Fiordaliso trattata malissimo all’interno della casa del Grande Fratello, uno dei concorrenti si scagli duramente contro di lei.

All’anagrafe Marina Fiordaliso è una delle cantautrici italiane più amate della musica pop italiana degli anni ’70. Classe 56, la passione per la musica contraddistingue la sua vita fin da quando era ancora una bambina.

È giovanissima quando inizia a studiare sia pianoforte che canto entrando presso il conservatorio Giuseppe Nicolini della città di Piacenza. Certo ai tempi del suo ingresso al conservatorio, non si aspettava di avere tutto il successo che poi negli anni ha maturato e l’ha portata ad essere anche piuttosto apprezzata.

Esordisce che è appena una bambina, ha soli 13 anni quando entra a far parte dell’orchestra “L’allegra Compagnia”, di cui faceva parte anche suo padre che suonava la batteria. All’età di 15 anni resta però incinta del suo primo figlio, ma questo non la ferma, anzi, forse la spinge a lavorare ancora più duramente per raggiungere il sogno di essere una grande cantante.

Così nel 1981 prende parte e vince al Festival di Castrocaro e da qui entra nel mondo dei grandi. Oggi Marina è un volto noto della TV, non sono poche le presenze in diversi programmi molto apprezzati dal pubblico e da 2 settimane si è messa in gioco al Grande Fratello.

Fiordaliso trattata male: cosa è successo

Una donna dalle mille sfaccettature che a 66 anni ha deciso di mettersi di nuovo in gioco, prendendo parte all’attuale edizione del Grande Fratello, in cui si sta facendo notare per via del suo carattere sempre molto diretto e sincero.

È stata per una settimana nel tugurio, salvo poi entrare finalmente in casa lunedì scorso. Adesso è a tutti gli effetti una concorrente GF e nelle ultime ore ha fatto discutere un duro attacco che tra quelle mura ha dovuto subire.

In diretta dal Grande Fratello

Durante una discussione, si accende la scintilla tra Fiordaliso e Claudio. I due si scontrano per via delle nomination. Secondo il ragazzo, la cantante avrebbe sbagliato a nominarlo, anzi, probabilmente pensa che abbia proprio sbagliato a prendere parte al programma.

L’accusa di aver raggiunto già i suoi traguardi nella vita e in qualche modo, di “rubare il posto” ai ragazzi che avendo la metà dei suoi anni, hanno più sogni da realizzare. Una discussione piuttosto triste che mette in mostra ancora una volta, il poco rispetto che i giovani hanno per le persone più grandi. Vergognoso!