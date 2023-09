Beatriz di Uomini e Donne nella tempesta: “si è preparata già tutto” | Anche Maria ingannata

Beatriz di Uomini e Donne smascherata. La corteggiatrice è finita in una vera e propria tempesta, ecco cosa sta succedendo.

Dopo la lunga pausa estiva è tornato uomini e Donne con i suoi tronisti e i suoi corteggiatori. Il dating show più longevo della TV italiana, ogni anno propone dei nuovi protagonisti in cerca del vero amore. Questa volta a sedersi sul trono sono stati 2 ragazzi e una ragazza.

Già in questi primissimi giorni di riprese, non sono mancate le critiche al programma e a quelli che sono i protagonisti del trono attuale.

Tutto è iniziato insinuando che i tronisti Brando e Cristian, in realtà ì, fuori dagli studi di Canale 5 erano già fidanzati ed erano lì solo alla ricerca di un po’ di notorietà. Smentite queste voci però, sono arrivate lapidarie, le critiche del pubblico che crede che i ragazzi siano fin troppo giovani e quindi non in grado di vivere un amore da favola come quello che vorrebbe il pubblico.

Ma le critiche sembrano proprio non placarsi ed ecco che adesso, sotto i riflettori ci finisce una corteggiatrice, la giovane Beatriz, che sembra non aver convinto proprio tutti.

Beatriz al centro delle accuse

Durante l’ultima registrazione andanta in onda su Canale 5, si sono viste alcune immagini che hanno coinvolto Brando, Cristian e Beatriz. La corteggiatrice era uscita in esterna con Brando, ma l’altro tronista sembra non aver gradito particolarmente e ha mostrato il suo interesse alla ragazza rincorrendola in camerino dopo la precedente registrazione.

Le immagini dell’incontro tra i due in camerino, sono state mandate in onda da Maria. Brando sembra non aver gradito la cosa, infatti si mostra quasi geloso della ragazza che non essendosi ancora dichiarata, è libera di uscire con entrambi al momento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Beatriz convince tutti ma non il pubblico

In studio, grazie alla sua bellezza e alla sua dolcezza, Beatriz ha colpito proprio tutti, anche Gianni Sperti si dice ammaliato dalla ragazza. Ma il pubblico invece, non si dice convinto della sua sincerità.

Insomma, sembra proprio che la sua dolcezza sia talmente evidente da risultare quasi finta e proprio per questo il pubblico non l’apprezza. Probabilmente i telespettatori hanno solo bisogno di tempo per conoscerla.