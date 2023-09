Jasmine Carrisi, armata di coltello lo ha squarciato tutto | Il commento: “ma tuo padre non ti ha impedito sta schifezza”

Jasmine Carrisi attaccata duramente. “Ma tuo padre non ti ha impedito questa schifezza”, questa volta l’ha combinata proprio grossa.

Jasmine Carrisi classe 2011 è figlia di Albano Carrisi e di Loredana Lecciso. Da grande vuole fare la cantante, proprio come il suo papà. Non ha mai fatto mistero di nutrire il profondo desiderio di salire sul palco dell’Ariston proprio come aveva fatto l’uomo in passato.

Nonostante la sua giovane età, attualmente ha già all’attivo una serie di singoli che sembrano piacere molto alle nuove generazioni, che la ascoltano e he la seguono sui social dove il suo profilo ha collezionato un gran numero di social.

Insomma, bella come la mamma e brava come il papà. Per chi non lo sapesse nel 2021 ha preso parte a The Voice senior spedendo sulla poltrona di giudice insieme al suo papà, prima della bufera scoppiata con Piersilvio Berlusconi che ha cambiato tutte le carte in tavola, si vociferava di un suo possibile approdo al Grande Fratello, ma alla fine si è concluso tutto con un niente di fatto.

Oltre alla musica si dedica anche alla recitazione, infatti ha preso parte al film La dama con l’ermellino insieme a Fabio Fulco e Lorenzo Ravegni. Ma nei giorni passati la ragazza ha dato molto su cui discutere, ecco cosa è successo.

Jasmine Carrisi e il gesto da evitare

Jasmine Carrisi, come detto poco fa è una cantante che piace molto alle moderne generazioni, peccato che i cantanti attuali sono convinti che per far parlare di loro, più che essere bravi con la voce, devono essere in grado di fare dei gesti eclatanti.

Un po’ come Shakira, Jasmine parla della sua storia d’amore terminata, della sua tristezza per tutto questo, ma forse, in un periodo in cui la violenza è all’ordine del giorno, lo fa nella maniera veramente sbagliata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da jasmine ♡ (@jasminecarrisi)

Il video fa discutere

Nel video del suo nuovo singolo “Amoremalinconia”, Jasmine prende un cartello e colpisce con molta violenza un orsacchiotto gigante. Sappiamo bene che si tratta di un qualcosa puramente figurativo, ma il video non è piaciuto a molto.

Lo si capisce perfettamente dai commenti che ne sono seguiti “Ma cosa c’entra il coltello che uccide l’orso. Non potevi fare un video più allegro. Ho capito che la canzone parla della tua malinconia per essere stara lasciata, ma il messaggio che lanci è orribile. Mah” e poi “Brutto video addirittura con un coltello squarciare un orsacchiotto. Non adatto farlo vedere hai minori“.