Beatrice Luzzi, dopo anni la verità sull’identità dell’ex marito misterioso: le è proprio sfuggito

Beatrice Luzzi, a distanza di tanti anni, arriva la verità sul suo ex marito. La confessione.

Tra le numerose inquiline della nuova edizione del padre di tutti i reality c’è l’attrice Beatrice Luzzi. L’artista è conosciuta per lo più per aver interpretato per tantissimi anni il ruolo della perfida, quanto affascinante, Eva Bonelli nella soap Vivere. Allora portava sempre i capelli rossi ma più lunghi e ricci.

Con il passare del tempo si è dedicata molto anche al Teatro. Ha fatto l’ingresso nella Casa Più Spiata D’Italia nel corso della prima puntata e in primis ha vissuto la vita del tugurio insieme a Grecia Colmenares. Poche ore dopo però è stato concesso loro di entrare dalla porta principale. E qui si sono entrambe molto distinte.

Beatrice non sta avendo una vita facilissima all’interno del gioco, perché in tale maniera si dovrebbe vedere. Ormai è chiaro che con la chef Rosy le cose non vadano molto bene. Le due apparentemente si sono chiarite, ma a quanto pare non ce la fanno ad andare d’accordo. L’attrice ora non vede di buon occhio nemmeno Massimiliano Varrese e pare che l’antipatia sia reciproca.

Beatrice Luzzi, la verità sull’ex marito

Lei è certamente una donna molto bella e matura, che sa quello che vuole dalla sua vita. Nella sua clip di presentazione ha parlato del suo lavoro e anche dei suoi figli che sono la luce dei suoi occhi. Tuttavia nel farlo non ha minimamente parlato del papà delle sue creature. E ciò ha chiaramente molto sorpreso i telespettatori.

Fatto sta che alla fine è stata la stessa a sbottonarsi al riguardo, rivelando ancora più del dovuto, come hanno sussurrato alcuni sui Social. Certamente, complice l’aria rilassata del momento, lei ha incominciato a parlare di se e della sua vita privata innanzi ad alcuni suoi compagni di avventura che la ascoltavano tutti rapiti. Ora sappiamo chi è il suo ex marito. Le è proprio sfuggito.

La sua confessione al GF

L’attrice ha raccontato di essere stata single per tanto tempo e di averlo incontrato quando lei aveva 37 anni e lui 39. Lei capì immediatamente che aveva innanzi l’uomo giusto con il quale fare figli. E lo stesso pensò lui, anche se fino a quel momento non aveva pensato di costruirsi una famiglia.

Di lì a pochi mesi rimase incinta. Con Alessandro, questo è il nome dell’uomo, non è durata e a mettere la parola fine è stata lei. Lei che quando ha preso questa decisione era disoccupata e non aveva alcun uomo accanto. In ogni caso i due ex sono rimasti in buoni rapporti e svolgono, come ha lei stessa ben sottolineato, sempre il loro ruolo di genitori al 100%.