Gf, telefonata agghiacciante: “Sto morendo”: concorrente in un fiume di lacrime

Momenti di grandissima e palpabile intensione al Gf. Si parla di una telefonata dove si parlato di morte. Lacrime a gogo.

All’interno della Casa Più Spiata d’Italia, si sa, non solo si ride ma si piange pure. E talvolta anche tanto visto che le lacrime scorrono a fiumi. Del resto stare per giornate e serate intere rinchiusi tra q1attro mura con degli sconosciuti senza poter fare un granché induce a parlare molto di se e a dimenticare per un attimo che ci sono sempre pronte le telecamere a riprenderci.

A volte gli autori e la regia riescono a staccare quando ritengono che certe scene siano troppo intime o comunque non adatte a essere trasmesse ma non sempre, trattandosi di un reality, riescono a farlo. E così sovente i telespettatori, che sono assai numerosi, assistono a scene molto forti sotto molti punti di vista. Talvolta neanche le parolacce riescono ad essere censurate.

Ed è quello che è successo all’inquilino Vittorio giorni fa quando si trovava nel tugurio insieme a Samira, Lorenzo, Giuseppe e Anita. Mentre scherzava con loro ha usato un termine troppo colorito, diciamo così, che si è sentito eccome in TV. A quel punto è stato prontamente richiamato dal Gf nel confessionale per ricevere una bella lavata di capo.

Gf, telefonata agghiacciante per un’inquilina

Del resto quest’anno queste non sono ammesse. E per la bestemmia, come nel corso delle altre edizioni, avviene la squalifica immediata. Si chiede di assumere atteggiamenti rispettosi e di vestire in maniera seria. Le regole quest’anno sono dure e ferree e molti sui Social sostengono che a causa di ciò i concorrenti non sono liberi di essere veramente se stessi.

Nonostante ciò i loro cuori li aprono eccome. Alfonso Signorini, nel corso della prima puntata, ci aveva avvertito del fatto che abbiamo tutti quanti delle storie molto interessanti alle spalle e ciò effettivamente si sta rivelando vero. E dopo il racconto strappalacrime da parte del campione Alex, ecco che un’altra inquilina ha raccontato di un’agghiacciante telefonata.

Il racconto strappalacrime di Fiordaliso

Stiamo parlando della splendida Marina Fiordaliso che è entrata nella Casa Più Spiata d’Italia nel corso della seconda puntata. La cantante ha perso entrambi i genitori. La mamma ha lasciato questo mondo a causa del Covid-19, quando aveva da poco fatto capolino nelle nostre vite. Anzi, la donna è stata una delle prime vittime della pandemia. Lo ha svelato l’artista nella terza puntata.

Lei, come molti altri italiani, non ha potuto vedere la sua familiare mentre era ospedalizzata né abbracciarla prima che morisse. Ciò la fa ancora oggi soffrire .”Un’infermiera ci ha fatto una telefonata, mia madre prima di morire ci ha detto: sto morendo“. Questa è stata l’amara confessione di Fiordaliso che al tempo poteva contare sulla vicinanza del padre da poco scomparso.