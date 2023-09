Ricordate Natalia Estrada? Oggi la figlia le ha ‘staccato’ completamente la faccia

Ricordate la bellissima Natalia Estrada? Ha una figlia che ormai è una donna e le assomiglia tantissimo. Vediamo insieme.

Natalia Estrada la ricordano tutti per la sua partecipazione al celebre film di Leonardo Pieraccioni “Il ciclone“. In effetti la bella spagnola è veramente un ciclone ma di gioia e di energia. Sempre sorridente, negli anni ’90 Natalia era spesso presente nelle trasmissioni TV come presentatrice e come showgirl.

Classe 1972 il suo esordio lo si deve alla sua partecipazione nel 1996 a “Il gioco delle coppie”, insieme a quello che era l’allora marito Giorgio Mastrota. Proprio dall’amore tra i due nasce una figlia che oggi è una donna e assomiglia moltissimo a mamma Natalia.

Natalia è un ex volto Mediaset e la sua carriera sembra essere veramente luminosa, salvo poi decidere nel 2004 di abbandonare il mondo dello spettacolo e dedicarsi a quella che è una delle sue più grandi passioni, l’equitazione americana.

Fondatrice e presidente dell’associazione sportiva Italian Western Academy, la donna, ancora oggi si occupa dei suoi amati cavalli e non ha alcuna intenzione di tornare nel mondo dello spettacolo. Ma oggi vorremmo parlarvi di sua figlia Natalia Mastrota che non molti mesi fa è stata ospite nei salotti di Verissimo con Silvia Toffanin.

La figlia di Natalia Estrada lontana dallo spettacolo

Di Natalia Mastrota non si sa molto perchè i genitori in passato hanno fatto di tutto per proteggerla dalle luci dei paparazzi. Infatti tanto Natalia quanto Mastrota sono molto riservati e difficilmente hanno messo la loro vita in mostra, anche considerando l’assenza dei social negli anni in cui loro sono stati sposati.

Natalia Mastrota è quindi cresciuta lontano dal mondo dello spettacolo, our avendo due genitori molto famosi. La ragazza non ha ricordi dei genitori ancora insieme infatti proprio nei salotti di Silvia Toffanin esclama “Mi sarebbe piaciuto vederli insieme come coppia“, ma non per questo, non è cresciuta serena, la giovane figlia dell’Estrada.

Cosa fa la giovane figlia di Natalia Estrada

Natalia Mastrota è una sportiva, le piacciono gli sport all’aria aperta, si dedica alla corsa e a lunghe passeggiate in montagna. Anche in questo assomiglia molto alla sua mamma. Spesso pubblica sul suo profilo Instagram, foto mentre è intenta con la sua famiglia, a svolgere attività di questo genere.

Sempre come ospite dalla Toffanin racconta qualcosa di negativo del suo passato “a 18 anni ho fatto diete fai da te e questo mi ha portato nel vortice di disturbi alimentari, ho sofferto di bulimia per cinque anni. Poi ne ho parlato con mia nonna, mamma della mamma, che mi ha spinto a parlarne. Lo sport mi ha aiutato a venirne fuori. Sono andata in una clinica vicino Londra e ho trovato gli strumenti per guarire”