Jessica Morlacchi, viso completamente tumefatto: cosa l’è accaduto in questi giorni

Brutta esperienza per Jessica Morlacchi, nelle ultime ore si è mostrata in questo modo, cosa le sta succedendo? I fan sono preoccupati.

Jessica Morlacchi è una cantante e un personaggio televisivo italiano che proprio negli ultimi anni sembra aver avuto una seconda possibilità. Forse non tutti la ricordate, ma con il suo gruppo negli anni 2000 aveva avuto un grande successo tra i giovanissimi.

Era il 2001 quando è divenuta famosa con i Gazzosa, prendendo anche parte al Festiva di Sanremo. Ma dopo il successo con la sua band ha anche più volte provato a cercare il suo successo come solista. In più occasioni ha preso parte ad alcune competizioni musicali Rai, fino a diventare una presentatrice della Rai.

Ma voi le ricordate le sue Stai con me (forever), e www.mipiacitu, che spopolavano negli anni 2000 in radio? Sono passati ben 22 anni da quel successo, ma in realtà sembra solo ieri. Jessica classe ’87 allora era giovanissima, proprio come tutti i componenti della sua band, di sicuro ora, non ha nulla a che vedere con quella ragazzina. Dopo aver preso parte a Ora o mai più e a Tale e quale show oggi fa parte stabilmente del cast di oggi è un altro giorno, in onda ogni pomeriggio su Rai 1.

Nelle scorse ore Jessica, ha fatto preoccupare i suoi fan che l’hanno vista con il naso tumefatto e si sono chiesti cosa stia succedendo.

Jessica Morlacchi e la foto che fa discutere

Quando sei molto in vista sui social, i tuoi follower si affezionano a te e spesso si preoccupano, quasi come se la persone al di là dello schermo fosse una persona della propria famiglia. Ovviamente, quello che i follower chiedono è sincerità dal personaggio a cui loro si sono affezionati.

Nelle scorse ore Jessica si è mostrata sui social, con il naso visibilmente gonfio e medicato. Qualcuno inizialmente aveva pensato a un incidente, ma la verità è un’altra.

La verità

Lei stessa racconta ai suoi follower di essersi sottoposta a un piccolo intervento chirurgico per rifarsi il naso “L’operazione è andata è andata a bomba. Io sto così da quando mi sono svegliata è come se mi avessero dato dell’adrenalina“.

Poi incoraggia tutti coloro che non si sentono pienamente a proprio agio con il loro corpo di prendere coraggio e fare in modo di cambiarlo, nonostante un post operatorio che non si è rivelato molto semplice “Consiglio a tutte le persone che hanno desiderio di farlo per sentirsi meglio o per piacersi di più di non aspettare. Se avete la possibilità fatelo, se non ce l’avete mettete i soldini da parte e siate felici“