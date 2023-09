Michelle Hunziker, follemente innamorata: ormai lui le riempie le giornata | Inseparabili da mesi

Michelle Hunziker, la showgirl lui è felice. Lui è fortemente innamorato di lei e le riempie le giornate.

Per tutta estate i paparazzi le sono stati addosso per cercare di coglierla in fallo, ma niente da fare. Nessun nuovo flirt in vista per lei. E se in molti, mentre si trovava in Sardegna, pensavano a qualche incontro galante con l’ex Giovanni Angiolini, sono rimasti assai delusi. Altri ci avrebbero giurato dopo che lei in una Storia Instagram aveva dichiarato il suo grande amore per quella terra.

Niente di fatto e lei se ne è tornata alla base, a Milano, da sola. Qui è andata a vivere dopo che si è concluso il suo matrimonio con Tomaso Trussardi, mentre lui è rimasto nella sua villa a Bergamo. I due ex sono rimasti in ottimi rapporti anche per il bene assoluto delle creature che hanno in comune. Stiamo parlando di Sole e di Celeste.

Negli scorsi mesi si era anche vociferato di un possibile ritorno di fiamma, a quanto pare voluto fortemente da lui, che tuttavia non c’è stato. E lei, dal canto suo, si è riavvicinata a un altro suo celebre ex. Stiamo parlando del suo primo marito, ovvero Eros Ramazzotti. In ogni caso oggi sono molto amici e si vogliono un gran bene.

Michelle Hunziker, lui è follemente innamorato di lei

Lui si è rifatto di recente una vita sentimentale ed è super impegnato con il suo tour in giro per il mondo. Michelle invece sta lavorando per la nuova e assai attesa stagione del suo one woman show Michelle Impossible. Inoltre è impegnatissima con il suo lavoro di imprenditrice nel settore del Beauty.

Ora però ha fatto capolino l’amore, quello vero e con la A maiuscola, nella sua vita. Nonostante lei gli scorsi mesi a Verissimo abbia ribadito di essere single e di stare bene così, ora, visto che di tempo da allora ne è passato, potrebbe in effetti aver cambiato idea. Del resto può succedere. E le foto e i video parlerebbero molto chiaro in tale direzione. Lui poi è follemente innamorato.

Lei nonna a tempo pieno

Stiamo parlando del suo bellissimo primo nipotino Cesare, frutto dell’amore tra la figlia primogenita Aurora e del suo storico compagno Goffredo Cerza. I due neogenitori hanno affidato il loro bimbo a nonna Michelle dal momento che la ragazza è dovuta andare a Roma qualche giorno per motivi lavorativi.

E la Hunziker che è una gran coccolona e che stravede per la creatura è stata felicissima di occuparsene praticamente a tempo pieno. E anche Cesare, dal canto suo, pare essere molto contento di stare tra le sue braccia. Del resto la showgirl svizzera ha cresciuto e svezzato ben tre figlie. Ergo, sa certamente il fatto suo quando si tratta di neonati.