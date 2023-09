Gemma Galgani, ennesimo colpo al cuore: anche Tina è dispiaciuta per lei | Non c’è più speranza

Gemma Galgani, nuova doccia fredda per la dama. E stavolta pure Tina la difende.

Uomini e Donne è iniziato da poche settimane ma si è intuito fin da subito che sarebbe stato ancora una volta il Trono Over a tenere banco. E fin dalla prima puntata è stata lei, la splendida Gemma Galgani, a far parlare di se. Bellissima e al top della forma fisica, ha incantato i numerosi telespettatori con un completo pantalone azzurro con le paillettes.

Ha raccontato della sua estate a Cuba anche tramite la messa in onda di alcuni video. Ha iniziato a conoscere i primi corteggiatori presenti nel parterre dei cavalieri. E uno, più giovane di lei di diversi anni, è sceso appositamente per lei dalle famose scale per lei. Parliamo di Antonino detto Tony.

In ogni caso il primo bacio, seppur a stampo, l’ha scambiato con Gianluca. Ovviamente la clip relativa è stata prontamente condivisa sui Social dove è diventata in men che non si dica virale. Come le sono diventate quelle che la vedevano litigare in studio con la dama Aurora Tropea. E a mettersi in mezzo nella loro diatriba è stato pure Gianni Sperti.

Gemma Galgani, ennesimo colpo al cuore per lei

In poche parole la dama torinese accusava l’altra di averla offesa sui Social con la condivisione, o meglio la ri-condivisione, in una Storia, di un contenuto alquanto offensivo nei suoi confronti. Lei aveva salvato il video relativo e mostrato ai due opinionisti. E se il ballerino si è molto arrabbiato con la Tropea c’è anche da dire che pure Maria De Filippi l’abbia ripresa a muso duro.

Pure Tina non se ne è stata con le mani in mano e si intuiva che sia rimasta davvero molto male per quello che era successo alla sua più celebre nemica. Già in passato era scesa in sua difesa quando il cavaliere Franco si era comportato in maniera poco cortese nei suoi confronti . E ora l’ha fatto di nuovo, ma per un altro uomo che sta facendo soffrire la Galgani. Ennesimo colpo al cuore per lei.

Maurizio la scarica, Tina la difende

Stiamo parlando di Maurizio. Di lui non sappiamo praticamente nulla perché non si è ancora presentato ufficialmente. Ha incominciato a uscire, per sua stessa richiesta, con Gemma con la quale pareva esserci una grande complicità. Ha fatto il galante e i due hanno pure fatto un bagno in piscina. Fatto sta che poi, dopo averle riempito la testa di romanticherie, l’ha scaricata.

E stavolta anche la vamp ha deciso di scendere in campo in difesa della dama. In poche parole non ha gradito il comportamento dell’uomo, che ha illuso e non poco la Galgani. Ovviamente il gesto da parte dell’opinionista non è passato inosservato e i telespettatori, come si evince dalla lettura dei commenti sui Social, l’hanno davvero molto apprezzato.