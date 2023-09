Damiano Carrara, lui è davvero affascinante ma la moglie è di un altro livello: che schianto!

Damiano Carrara è uno dei bellissimi della TV e della pasticceria, ma avete mai visto sua moglie? È veramente una dea.

Damiano Carrara classe ’85 è un famosissimo pasticciere e conduttore televisivo. Nato in Italia, precisamente a Lucca, i tanti anni trascorsi negli States gli hanno permesso di essere naturalizzato statunitense. La pasticceria è di casa considerando che anche il fratello minore di Damiano è un pasticciere.

Infatti i due partono insieme alla volta della California e dopo aver lavorato per un po’ di tempo come bartender decidono di aprire la loro pasticceria la Carrara Pasties e Moorpark, a cui ben presto, grazie al successo ottenuto se ne aggiunse anche un’altra.

È ancora in America quando decide di partecipare al suo primo programma televisivo, come concorrente di un talent che veniva trasmesso su Food Network e probabilmente la sua bellezza e spontaneità hanno fatto tutto il resto.

Dopo quella partecipazione gli si aprono le porte della TV, prende parte come giudice a Bake off Italia, poi al fianco di Katia Follesa conduce Cake Star – Pasticcerie in Sfida. Ora Damiano ha fatto il grande salto in TV, approdando in Rai nel programma della Clerici, È sempre Mezzogiorno. Il successo in TV, è stato affiancato da quello nella vita privata. Il 9 luglio 2022 il pasticcere si è sposato con la sua bellissima moglie, conosciamola.

La moglie bellissima di Damiano Carrara

Damiano Carrara ha quindi lasciato gli States per tornare in Italia e lo ha fatto per amore. Sì, sia per amore della pasticceria che di quella che adesso è sua moglie. Bionda e bellissima, i due hanno coronato il loro sogno d’amore il 9 luglio 2022, dicendo finalmente si davanti all’altare.

La moglie del famoso pasticciere si chiama Chiara Maggenti nata anche lei di Lucca, nata nel 1989. Una ragazza semplice, che non fa parte del mondo dello spettacolo, ma affianca Damiano non solo nella vita privata ma anche in quella professionale.

Ecco cosa fa Chiara Maggenti

Il destino ha quindi riportato Damiano a Lucca, città dove è nato, dove è nata sua moglie e dove i due hanno deciso di aprire la loro pasticceria. Damiano ha scelto proprio la sua chiara come manager dell’Atelier Damiano Carrara, pasticceria ormai rinomata in zona.

I due attualmente non hanno figli, ma la loro famiglia ha comunque un terzo membro che è il loro bassotto Paco, che è proprio come se fosse il loro bambino.