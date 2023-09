Victor Allen, chi è davvero l’ex marito di Tiziano Ferro: lui sì che è bello e facoltoso

Chi è, età, lavoro, ecco tutto quello che vorreste sapere sul facoltoso e ormai ex marito di Tiziano Ferro.

C’eravamo tanto amati…. Poi il destino li ha divisi in maniera quasi inaspettata. Tiziano Ferro in queste ore, fa parlare di se dopo l’annuncio del divorzio da suo marito Victor. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, che ha colpito anche i fan del cantante che lo credevano felice al fianco di suo marito.

Il matrimonio nel 2019 e l’adozione dei loro figli nel 2022, dopo un percorso non privo di insidie, ma che comunque ha portato i due ad essere padri di Margherita e Andres. Non conosciamo le motivazioni del divorzio.

Il cantante di Latina ha pubblicato sul suo profilo Instagram un lungo post in cui annuncia la sua separazione, ma afferma anche ce attualmente i suoi bambini sono a casa con lui, che sta cercando di capire come agire e come ricostruire la sua vita.

Nel frattempo però, la curiosità del web è tanto e in molti vogliono sapere di più su Victor, quello che è ormai, l’ex marito di Tiziano Ferro. Allora conosciamolo più da vicino.

Victor Allen il facoltoso marito di Tiziano Ferro

Nato a Los Angeles 57 anni fa, non sono molte le foto che ritraggono lui e Tiziano, anche perchè il cantautore di Latina ha da sempre protetto la sua vita privata, senza mai spiattellarla in piazza. I due erano insieme da 6 anni, di cui 3 di matrimonio.

Victor è un ex consulente della Warner Bros e attualmente è il proprietario di un’agenzia di marketing. Insomma un vero e proprio uomo d’affari di cui però, non si conosce molto, non essendo particolarmente avvezzo alle telecamere e ai riflettori.

Un uomo molto riservato

Victor proprio come Tiziano, è un uomo molto riservato. Non è quindi semplice trovare delle informazioni su di lui. Quello che sappiamo è che è un affermato imprenditore americano. Non ha un profilo social da cui poter sbirciare la sua vita e non ama apparire.

La proposta di matrimonio a Tiziano Ferro l’aveva fatta proprio lui, dopo 3 anni d’amore. Ma adesso le loro strade inaspettatamente si dividono e i due dovranno tornare a reinventarsi, l’uno senza l’altro, compiendo le scelte giuste per i loro figli.