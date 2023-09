Bruttissimo risveglio per Caterina Balivo: la notizia l’ha completamente stroncata

Brutto, bruttissimo risveglio per la splendida Caterina Balivo. La notizia è davvero sconvolgente. Si parla di stroncatura.

Era davvero molto atteso il gran ritorno sulle Reti Rai della bellissima Caterina Balivo. Lei era bella carica e nel corso di tutta estate ha parlato sui Social, dove è molto attiva, del suo nuovo programma ai suoi numerosi fan. Inoltre su Rai 1 è andato in onda a lungo un meraviglioso spot che ci annunciava la messa in onda a stretto giro della sua trasmissione.

Stiamo parlando de La Volta Buona che fin dal titolo voleva vedersi come una forma di buon auspicio per lei. Peccato che, a quanto pare, le cose non le stiano andando poi così bene. Del resto si sapeva che era davvero dura vedersela a livello di share con un mostro sacro della TV italiana come Maria De Filippi e di uno dei programmi più amati in assoluto dagli italiani.

Stiamo parlando di Uomini e Donne che fin dalle primissime battute ha donato momenti molto intensi ai telespettatori. Grandissimo protagonista ancora una volta il mitico Trono Over così come la storica dama Gemma Galgani. In studio sono già volati i primi stracci. Inoltre abbiamo potuto ammirare alcune coppie di Temptation Island.

Caterina Balivo, bruttissimo risveglio per lei con stroncatura

Insomma, di carne al fuoco, come si suol dire, la vedova Costanzo ne ha messa parecchia. E, guarda caso, lei e Pier Silvio Berlusconi, hanno deciso di partire con la messa in onda lo stesso giorno de La Volta Buona, ovvero lunedì 11 settembre 2023. Fatto sta che il dating show inizia alle 14 e 45 mentre il programma della Balivo alle 14, subito dopo il Tg1.

E a quell’ora su Canale 5 va in onda Terra Amara, la soap turca che da tempo appassiona milioni di italiani. E in questo periodo alcuni suoi protagonisti sono stati ospiti del salotto di Verissimo. Insomma, a quanto pare gli italiani preferiscono, almeno per ora, puntare per il primo pomeriggio su Mediaset. E per Caterina è arrivata così la stroncatura. Un bruttissimo risveglio per lei, non c’è che dire.

Battuta dalla soap e da Maria

In molti hanno iniziato a usare questo termine notando i dati di share che, si sa, parlano molto chiaro. Diciamo che la soap turca la straccia letteralmente, potendo contare su un clamoroso raddoppio a livello di percentuale di indici di ascolto. E ovviamente ciò fa poi anche da traino alla De Filippi che è comunque seguitissima già di suo.

Insomma, pare proprio che La Volta Buona non sia partito con il piede giusto. Tuttavia, come hanno sottolineato molto dirigenti Rai, ci vuole tempo affinché un programma venga ben rodato, soprattutto se si parla di uno che va in onda per tanti mesi. E ora sui Social c’è chi rimpiange Serena Bortone e il suo Oggi è Un Altro Giorno che in ogni caso ha vissuto sempre momenti altalenanti in tale direzione.