Beatrice Luzzi, durante la notte non riesce a tapparsi la bocca: “Rosy è davvero una…” | Le telecamere hanno ripreso tutto

Beatrice Luzzi, l’inquilina durante le ore notturne a ruota libera su Rosy. Le sue parole di fuoco.

Ormai è ben chiaro a tutti, muri compresi, come si suol dire. Non scorre affatto buon sangue tra l’attrice, nonché ex star di Vivere, Beatrice Luzzi e la chef Rosy Chin. Le due proprio non si pigliano e non pochi sono i battibecchi che avvengono a tutte le ore del giorno all’interno della Casa Più Spiata d’Italia.

Le due si sono anche chiarite e ciò ha reso molto contento Alfonso Signorini che stima moltissimo entrambi. La cuoca era in nomination ma si è salvata per un soffio dall’eliminazione. E lei ha ribadito la sua antipatia per l’altra, nominandola ancora una volta quando si è trovata all’interno del confessionale. Qui ha anche pianto nel rivolgersi al conduttore.

A detta sua si sente ferita nel profondo dalle parole sovente pronunciate da Beatrice. Inoltre non capisce che gioco stia facendo. Difatti, come ha svelato la stessa, un momento la attacca e poi metaforicamente parlando le dona una carezza La Luzzi invece non l’ha votata a questo giro. Difatti la sua nomination è stata rivolta a Massimiliano Varrese che ha accusato di egoismo e di egocentrismo.

Beatrice Luzzi, non riuscita a tapparsi la bocca su Rosy

Dunque nessuno si aspettava che poi nel corso della notte, a puntata finita, lei decidesse di aprire ancora una volta il rubinetto pronunciando parole di fuoco per Rosy. Tanto più che le due hanno anche avuto modo di confrontarsi in diretta in una speciale stanza. Sembrava che alla fine fossero giunte a un punto fermo, ma così non è stato.

Come molti sostengono sui Social sono davvero troppo diverse per andare d’accordo ed entrambe a loro modo due prime donne. Altri ancora sostengono che la chef sia un personaggio che piaccia parecchio e quindi visto come scomodo da Beatrice, così come da altri concorrenti che temono che possa essere loro d’ostacolo per la corsa alla vittoria finale. Sapete tuttavia che cosa ha detto la Luzzi poi di notte riferito a lei? Non è riuscita a tapparsi la bocca.

Le sue parole di fuoco per l’inquilina: ” Rosy è davvero una…”

In realtà non ha aggiunto niente di nuovo. ” Ha fatto tutta la carina in puntata e ora le rode il ca**o! Se noti ogni volta che Rosy parla con qualcuno alla fine ritorna sempre a parlare di se stessa, quindi quando effettivamente ascolta quello che le dicono gli altri? Se è falsa? Per me una che si comporta così non è sincera“, ha dichiarato l’attrice.

Tuttavia ha ammesso che le sia piaciuto il confronto avuto con lei in puntata. In ogni caso non ha cambiato idea su di lei. “È egocentrica. Mi ha chiesto: quindi sono egocentrica? E io le ho risposto: sì, lo sei!”. Insomma, l’ascia di guerra non è stata per davvero posta. E ora sul Web è scoppiato il Caos tra i rispettivi fan.