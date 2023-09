“Sei una mamma di mer…”: Ida Platano disgustata | L’ex di UeD massacrata a causa del figlio

Non c’è davvero pace per la bellissima Ida Platano. Lei è stata massacrata per via di suo figlio.

Se parliamo del mitico Trono Over tra le dame storiche e più amate non possiamo che annoverare in primis la splendida Ida Platano. L’hair stylist, ormai bresciana di adozione, è uscita dal programma che tanta fama le ha donato insieme al cavaliere Alessandro Vicinanza. I due ci avevano provato anche in passato ma senza ottenere granché. Ora pare che per loro sia decisamente la volta buona,

Non per nulla nel corso dell’estate 2023 hanno letteralmente infiammato l’etere con video e fotografie delle loro vacanze in giro per il mondo. E per festeggiare i 40 anni di lui sono volati in America. Ora per loro si parla di convivenza anche se i fan più romantici della coppia sognano pure un bel matrimonio.

Per lei era anche previsto un ritorno alla Corte di Maria De Filippi ma in una veste totalmente nuova visto che ora è per l’appunto felicemente fidanzata. Difatti si mormorava che potesse svolgere la mansione di quarta opinionista. Anche lei aveva fatto capire, tramite alcuni video Social, che ci potessero essere importanti novità in ballo. Fatto sta che in TV si è vista solo nelle ultime ore.

Ida Platano, attaccata e massacrata per colpa di suo figlio

La donna, elegantissima, ha raggiunto lo studio insieme ad Alessandro. I due hanno parlato della loro relazione. Lei ha anche sottolineato che stanno molto bene come coppia. Anche lui la pensa uguale ma vuole andarci piano, vivendo giorno dopo giorno e non facendo progetti troppo a lungo termine.

Nel frattempo lei, lontana dalla TV, è tornata a pieno regime a lavoro e ci mostra sovente le nuove tendenze di stagione in fatto di chiome. Fatto sta che ancora una volta una grande bufera mediatica si è abbattuta su di lei. Lei massacrata a attaccata apertamente per via di suo figlio. Parole durissime e lei sempre più disgustata.

Il pesantissimo commento, ricco d’odio

L’ex dama ci ha mostrato il commento di una sua utente a un video che lei aveva condiviso su Instagram che riguardava una cena con il suo Alessandro. ” Xché non lo imbocchi. Str**za mamma di me**a tuo figlio parcheggiato e se vai a Salerno ricorda ciò che ti dico lo farà mettere in collegio”. Si tratta ovviamente di un messaggio molto forte e pieno zeppo di insulti.

Lei in altre Stories e in alcune dirette, parlando a cuore aperto con i suoi estimatori, ha raccontato che da quando si è messa con Alessandro riceve di continuo frasi ricche non solo di viva cattiveria ma di odio autentico. Lei ne è dispiaciuta e si domanda da dove possa nascere tutto questo astio nei suoi confronti da parte di persone che non conosce.