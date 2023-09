Paolo Bonolis fa impazzire di gelosia Sonia: con chi esce | Neanche dopo la separazione si è risparmiata

Paolo Bonolis, il mattatore televisivo, fa ingelosire da pazzi la sua ex Sonia. Il racconto dei fatti.

Non sono più una coppia da mesi ormai. E ciò è un dato di fatto anche se per moltissimi italiani ciò pare una grande bugia. Quando hanno rilasciato una lunga intervista a due in esclusiva per Vanity Fair Italia, che ha anche donato loro una splendida copertina, i loro fan ne sono rimasti sconvolti dal momento che lì confermavano la fine del loro matrimonio.

O meglio si parlava di separazione ma non di fine vera e propria soprattutto per quanto concerneva l’amore che è un sentimento che il conduttore ha sempre cercato di maneggiare con molta cura e infinito rispetto. In ogni caso è parso, anche nel visionare nei veloci video apparsi in Rete, che lui fosse in difficoltà a parlarne e che ci soffrisse tantissimo.

E così hanno pure sostenuto alcune utenti dopo che Sonia ha condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram uno scatto che lo ritraeva in piscina con il nipotino. Di recente la donna, quando è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato del rapporto con il suo ex e anche di gelosia. E ora lui la sta facendo impazzire. Con chi esce l’amato conduttore? Andiamo per gradi.

Paolo Bonolis fa impazzire di gelosia Sonia, con chi esce

Lei ha rivelato che si vedono ancora e pure con una certa frequenza anche per il bene assoluto dei figli che hanno in comune. Ha pure rivelato che sarebbe molto gelosa se lui iniziasse una storia con un’altra donna, soprattutto se giovane. Inoltre trova decisamente fuori luogo il fatto che lui voglia mettere al mondo altre creature. Il punto è che se lui iniziasse una conoscenza che poi si dovesse tramutare in bel altro, a onor del vero, potrebbe ancora accadere.

E ora lei sui Social, dove è sempre molto attiva, ha messo ancora una volta in mostra, secondo molti utenti, il suo essere gelosa nei confronti del suo ex marito al quale è tuttavia ancora molto legata. Del resto lei ha parlato riferendosi al loro rapporto di un incontro di anime. Il racconto dei fatti che sono avvenuti a pochi giorno della messa in onda del suo incontro con la Toffanin. Con chi esce Paolo.

Lei gelosissima del suo ex, i botta e risposta infuocati sui Social

In poche parole un’utente a commento di una foto condivisa dalla produttrice ha scritto: “Però potresti presentarmi Paolo”. E lei in men che non si dica ha risposto: “Non dispongo della sua agendina”. L’altra non ha lasciato cadere la questione e poco dopo ha incalzato scrivendo: ” Ma una buona parola la potresti mettere. Prometto che farai sempre parte della nostra vita”.

Tuttavia in quel frangente Sonia ha preferito optare per la tattica del silenzio. In ogni caso la stessa non l’ha messa in atto quando un followers le ha lanciato una provocazione: ” Dove hai lasciato a cuccia Paolo?”. A quel punto la Bruganelli ha voluto commentare soltanto con un ” Credo che si commenti da sola”.