Trono over in lutto: si è spento all’improvviso uno dei cavalieri che aveva trovato l’amore

Terribile notizia per i fan di Uomini e Donne. Grave lutto per il Trono over. La dipartita del cavaliere che aveva trovato l’amore.

Certamente da quando ha fatto capolino, ormai moltissimi anni fa, nello studio del famoso dating show di Canale 5, il mitico Trono over ha molto interessato i numerosi telespettatori. Diciamo pure che le vicissitudini tra dame e cavalieri interessano molto e tengono banco non solo in TV ma anche sui Social.

Tantissimi sono gli amori nati alla Corte di Queen Mary e che perdurano ancora oggi. Tra i più recenti è impossibile non ricordare l’unione tra la bellissima Ida Platano e l’affascinante Alessandro Vicinanza. Il loro sentimento a telecamere spente procede a gonfie vele e per tutta estate ci hanno regalato tante splendide foto delle loro vacanze, in giro per il mondo.

Grandi assenti quest’anno per quanto concerne il parterre maschile sono Riccardo Guarnieri, che ha trovato una compagna al dì fuori dello show, e Armando Incarnato che di recente ha subito non pochi attacchi su Instagram. Presentissimo è pure Elio che ha già avuto modo di litigare ancora e pure molto pesantemente con Tina Cipollari.

Trono over, lui si è spento all’improvviso

Assente anche Biagio che per tanto tempo è stato uno dei grandi protagonisti del Trono over. Ora i fan della trasmissione piangono la scomparsa proprio di un cavaliere che tuttavia era uscito dal parterre svariati anni fa, diciamo nel 2014. Aveva fatto questa scelta dal momento che poi aveva trovato l’amore al dì fuori del Piccolo Schermo.

E questa è la condizione che non permette ad alcuno di poter partecipare a Uomini e Donne. Dunque i telespettatori, pur non vedendolo più da Maria De Filippi, erano stati comunque molto contenti di appurare che lui fosse di nuovo felice. E ora la notizia della sua dipartita da questo mondo ha spezzato i loro cuori in mille pezzi. Lui si è spento all’improvviso.

Donato Barbuzzi, il cavaliere dalla battuta sempre pronta

Stiamo parlando del cavaliere Donato Barbuzzi, I più lo ricordano per la sua innata simpatia e soprattutto per il fatto di avere in serbo sempre la battuta bella che pronta. E grazie a lui non mancavano sonore risate in studio anche presso i suoi compagni di avventura. Aveva molto legato con Antonio Jorio e Giuliano Giuliano, anche loro ex star del dating show.

Pur avendo trovato l’amore fuori da Uomini e Donne, lui ha sempre conservato uno splendido e vivo ricordo di quell’assai intensa e divertente esperienza. Non per nulla era solito condividere su Facebook alcuni scatti, o meglio screenshot, che lo vedovano lì. E ora sotto quelle foto trovano spazio dolcissimi messaggi di cordoglio per i suoi familiari.