Fedez e Chiara Ferragni allargano la famiglia: un’altra femminuccia in casa

Fedez e la moglie Chiara Ferragni allargano la loro bellissima famiglia. Si parla di una femminuccia.

I Ferragnez, parliamoci chiaro, sono delle vere e proprie star. Non per nulla qualsiasi cosa dicano o non dicano, facciano o non facciano, sono fonte di grandissimo interesse e di infinite chiacchiere. Non parliamo poi dei loro comportamenti pubblici così come i vari contenuti Social che sono sempre super commentati.

Insomma, la vita dei due coniugi è costantemente sotto i riflettori, così come quella dei loro familiari e soprattutto dei loro figli che sono ancora alquanto piccini. Parliamo di Leone e Maria Vittoria. Entrambi da diversi giorni hanno ricominciato ad andare a scuola e ne frequentano due decisamente esclusive le cui rette da sostenere, così come le varie spese, sono da capogiro.

Chiara ha rilanciato la sua linea scuola ed è sempre più attiva che mai sul fronte lavorativo. Tra l’altro in questi giorni su Amazon Prime è stato caricata una versione speciale della loro docu-serie dedicata in questo caso espressamente al Festival di Sanremo 2023. L’influencer per la rinomata kermesse canora ha rivestito il ruolo di co-conduttrice della prima e dell’ultima serata.

Fedez e Chiara Ferragni, si allarga la famiglia

Il marito è stato ospite e ha fatto molto chiacchierare di se per via delle effusioni sul palco con il cantante in gara Rosa Chemical. A seguito di ciò si era iniziato a mormorare di una fortissima crisi di coppia. Lui ha smesso di postare per diversi giorni e poi è riapparso mostrandosi ai fan con una dolcissima foto che faceva intendere che tra lui e la moglie andava tutto ok.

Fatto sta che di tanto in tanto qualche rumors riguardo a loro papabili dissidi c’è sempre anche per via del carattere alquanto burrascoso di lui. Ora però i loro numerosi estimatori possono festeggiare e pure alla grande. Difatti i due hanno appena dato il lietissimo annuncio. Si allarga la loro famiglia. E si parla di un’altra femminuccia.

Si tratta di una femminuccia

La creatura in questione si chiama Paloma ed è un delizioso cagnolone dallo sguardo dolcissimo. Per darle il benvenuto entrambi hanno condiviso su Instagram due foto dove loro e i loro figli la coccolano. Sorridenti e felici, sono il ritratto di una famiglia serena e amorevole. Immediati i commenti dei fan che già stravedono per la new entry.

Soltanto mesi fa la coppia piangeva la morte del loro amore di pelo ma ora hanno deciso di spalancare le braccia per accogliere questa meraviglia che di certo sarà felicissima all’idea di fare lunghe passeggiate e di giocare sia con Leone sia con Maria Vittoria. E siamo certi che pure lei diventerà a stretto giro una vera star.